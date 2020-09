Óscar García Barrón coordinará MC en Durango

“Durango requiere de políticos que le generen saldos objetivos, tangibles, y este servidor, con una trayectoria política de 43 años en Durango, he sido hombre de resultados en los diferentes espacios que he ocupado en la vida política estatal”, señaló en entrevista con El Sol de Durango, el ahora expriista, Óscar García Barrón, quien externó su compromiso con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, debido la encomienda que le han asignado coordinar los esfuerzos de este partido en la entidad.

En la charla para los lectores de este matutino, el exalcalde de Ocampo, al referir la nueva etapa que emprende en su vida política, sostuvo que todo es por el bien de Durango; “yo soy un político que tiene toda una vida recorriendo el estado, entregando resultados desde los diferentes espacios que he tenido como político activo y decirle que hoy siento una gran responsabilidad y un compromiso con la encomienda que me ha dado el senador Dante Delgado y Clemente Castañeda, líderes de la Coordinadora Ciudadana Nacional, como coordinador de MC aquí en Durango”, dijo.

Subrayó que su función inicial como dirigente estatal de este partido, será convocar a la unidad y la reconciliación, “habremos de fortalecer mucho al partido en el trabajo de estructura, en el territorio, con la intención de que la ciudadanía duranguense vea que realmente Movimiento Ciudadano es la oportunidad de una gran puerta en la vida democrática de la sociedad duranguense”.

Interrogado sobre su situación actual en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), narró que hace un año, cuando intentó votar en la elección de dirigente nacional del tricolor, en su sección en el municipio de Ocampo, se llevó tamaña sorpresa cuando le informaron que no estaba en el padrón.

Sin embargo, aclaró que eso ya es historia y queda en el pasado “y yo no volteo atrás, hay que construir en el presente para tener fe en el futuro, porque Durango requiere de políticos que le generen resultados objetivos, y creo que este servidor, con una trayectoria política de 43 años en Durango, he sido hombre de resultados en los diferentes espacios que he ocupado en la vida política estatal”.