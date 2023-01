Padres de familia de la Primaria 13 de Durango se niegan al cierre del plantel

La escuela primaria número 13 “José Ignacio Soto” de la ciudad de Durango, ha visto cursar sus estudios a grandes personajes de la política en sus aulas, con más de 100 años de brindar educación a la sociedad duranguense ha logrado transformarse año con año, incluso actualmente el 12% de su matrícula está conformada por menores con alguna condición discapacitarte, cifra que supera la media nacional por más de doble.

Ivonne Reyes Martínez, presidenta de la sociedad de padres de familia de la escuela en mención, explicó que están en una lucha contra corriente, pues la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), les ha manifestado que se cerrará por falta de alumnos.

“En agosto iniciamos el ciclo con 81 niñas y niños, actualmente es de 93, está subiendo la matrícula a pesar de las trabas que nos han puesto, la institución es de las más antiguas de la ciudad, sin embargo con el paso del tiempo se ha adaptado a las necesidades cuenta con rampas que están realizadas conforme a las necesidades de las personas con discapacidad, los docentes se han capacitado bajo sus propios recursos, la escuela es pequeña, tiene una capacidad para 120 menores”, indicó.

Subrayó que la pérdida de matrícula es responsabilidad de la SEED y no del fenómeno sociodemográfico, pues las características de la población de la Primaria 13 habla de una institución libre de bullying, donde la discapacidad está normalizada, “en el recreo se ve como la comunidad interactúa de manera adecuada, no se puede cerrar una escuela que tiene un ambiente seguro, integra y normaliza la discapacidad”, añadió la representante de los padres de familia.

La Sociedad de Padres de Familia ha tomado medidas para evitar el cierre de la institución que se ubica en calle Pereyra 109 ente Ramírez y Zarco en la ciudad de Durango, actualmente son asesorados legalmente e interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues han sufrido insultos y han sido menospreciados por parte de la supervisora y funcionarios de la Secretaría de Educación.









¿Cómo va el diálogo con la SEED?

Reyes Martínez, expuso que ha sostenido reuniones con el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón y el subsecretario de Servicios Educativos en el estado, Rolando Cruz García, y a pesar de que ellos le indicaron que la escuela no se cerraría, a los 15 días llegó personal del sector para dar instrucciones de fusionar grupos, pero nunca presentaron documentos.

“Nos pidieron un programa para mejorar la escuela, se les entregó el plan y no lo quisieron avalar”, comenta la representante de los padres de familia inconformes con la decisión de la dependencia estatal.

Asimismo añadió que actualmente están en la promoción para inscribir a primer año, pese a los ataques que se han recibido para cerrar la escuela, ya van seis menores preinscritos y se esperan que en febrero el número aumente a más de 20, con ello no se podrá funcionar el grupo y la escuela deberá continuar con el servicio.

La entrevistada fue clara al decir que los sueldos de los docentes y personal los cubre la SEED, “pero al maestro que quieren retirar del primer grado no lo van a correr, lo van a reubicar, ¿entonces dónde está el ahorro?”, se pregunta Ivonne Reyes, quien asegura que el resto de los gastos de la institución son cubiertos por los propios papás, reiteró “¿dónde está el ahorro?”.

“Lo que no quieren es rentar un edifico para los supervisores, no es verdad que es caro brindar el servicio a pocos menores, no se ahorrará nada cerrando la (Escuela Primaria) 13, los gastos del día a día lo resolvemos los padres de familia”.

Para finalizar llamó al gobernador, Esteban Villegas Villarreal, a ver el caso de la Primaria 13 y no permitir su cierre, pues es un lugar seguro para los menores que asisten a recibir educación cuenten o no con alguna discapacidad.









A decir de un estudio de la UNICEF en México solo el 1% de los niños sin discapacidad no asiste a la escuela, en el caso de tener alguna discapacidad el porcentaje es de 4%, lo que sitúa al país en el mismo nivel de naciones como Algeria, Palestina o Zimbabwe. Mientas que en la escolaridad secundaria el dato se duplica, de quienes tienen alguna discapacidad el 8% no está escolarizado contra un 4% de sus pares sin discapacidad.