Pide diputado duranguense regreso del Fonden a México

El Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) debe de regresar, destacó el diputado Ricardo López Pescador, al culpar al gobierno federal de la tragedia presentada en Guerrero, provocada por el huracán "Otis", categoría 5, en donde además de registrarse cuantiosas pérdidas materiales se perdieron vidas humanas, pues no previnieron a la ciudadanía y no brindaron ayuda inmediata a la población guerrerense.

Te puede interesar: En Durango abren centros de acopio para apoyar a Guerrero tras huracán “Otis”

Durante la rueda de prensa realizada en el patio del Congreso del Estado, el legislador priista, López Pescador manifestó ante los medios de comunicación destacó que el gobierno federal no ve la realidad social del país, todo lo quiere manejar de forma política.

Acapulco vive la peor crisis humanitaria en el país desde los terremotos en Ciudad de México.



Lo hemos venido diciendo, el FONDEN nunca debió desaparecer. Ojalá la tragedia haga recapacitar al Congreso de la Unión y asignen recursos para responder a emergencias de este nivel. pic.twitter.com/SlCFheBjrb — Ricardo López Pescador (@RLopezPescador) October 27, 2023

Hace dos semanas en el Congreso Legislativo de Durango se les pidió al gobierno federal que regresara el Fonden, sin importar el nombre que fuera, pero que se destinaran recursos para atender problemas desastres naturales como el que hoy enfrenta la población de Guerrero.

López Pescador, afirmo que todo país medianamente administrado como México, tiene un fondo para atender los desastres naturales. “Como es posible que primero lo desaparecen y ahora vengan este tipo de daños, que lamentable”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Al ser cuestionado sobre la culpabilidad del gobierno federal, el legislador priista, puntualizó que la misma población de Guerrero ha dicho que no les avisaron, que no activaron lo preventivo y luego resulta que llegan tarde a la zona de desastre, no llevan apoyos y hoy lo que prevalece es la solidaridad de la población y organismos como la Cruz Roja.

México Restablecen parcialmente servicios de Telmex y Telcel en Guerrero luego del huracán “Otis”





Si esta situación que se vive en Guerrero, no hace reflexionar al gobierno federal, sobre la necesidad de tener un fondo para atender los desastres naturales entonces en qué están pensando quienes gobiernan al país y quienes gobiernan a Guerrero. Están pensando en las próximas elecciones, deben de pensar en las nuevas generaciones en los niños, están las escuelas destruidas, hospitales, centros recreativos, puentes, la zona de la sierra esta incomunicada y no se les puede llevar viveres, reprocho el legislador.

Se pudo haber evitado la muerte de tantas personas, pero no tuvieron sensibilidad para gobernar, finalizó el diputado.