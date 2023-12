Por alza, cena navideña costará hasta mil pesos más que el año pasado

Es por todos conocido el complicado escenario económico que reportan las familias duranguenses, y aunado a ello, se tiene un alza considerable en prácticamente todos los productos e insumos. En el marco de la temporada decembrina y los gastos que ésta representa, El Sol de Durango realizó un sondeo para conocer cuánto dinero destinarán para la cena del 24 de diciembre próximo; y según lo declarado, estiman que saldrá al menos mil pesos más cara en comparativo a la nochebuena de 2022.

Manuela Elizabeth Herrera contó que es complicado hacer frente a los fuertes gastos, y es que aunque se limitan a comprar estrictamente lo necesario, todo finalmente está muy caro.

La señora Manuela Elizabeth contó que es complicado hacer frente a los fuertes gastos de esta época / Perla Rodríguez | El Sol de Durango

Prácticamente no hay dinero, "está muy dura la vida y los sueldos no alcanzan para nada. (...) No le alcanza a uno, esa es la realidad".

En su caso, a ella le toca tener lista la cena para la familia, y considera que este 2023 le saldrá mucho más caro; estima un repunte de alrededor de mil pesos, aunque no descarta que podría extenderse hasta los dos mil pesos, todo de acuerdo a lo que se busque preparar de alimentos.

"Sale más caro todo, gastaríamos más dinero, como mil o más, unos dos mil pesos. Dos mil pesos más que el año pasado". Abundó finalmente que en la nochebuena no pueden faltar los tamales, buñuelos y ponches.

María López García por su parte coincide en que el gasto para la cena de Navidad será alrededor de mil pesos más cara. "Muy caro todo, muy elevados los precios. Sí gasta uno mucho. Yo soy ama de casa y tengo que estar dependiendo de mi esposo. El gasto de la cena navideña es grande".

La señora María López indica que el gasto para la cena de Navidad será alrededor de mil pesos más cara / Perla Rodríguez | El Sol de Durango

Hasta ahora ha percibido un alza en varios productos que utilizará para su cena de este 24 de diciembre, y es que agregó que ella cocina todo, hasta el postre, pues le gusta consentir a los suyos, y es algo que disfruta.

"Más que el año pasado yo creo que se gastarán como mil pesos más. De acuerdo a lo que hice el año pasado. Le destinaré alrededor de doa mil 500 pesos".

Imagen ilustrativa | Familias duranguenses perciben un alza en varios productos que utilizará para su cena de este 24 de diciembre / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Hace pierna, rollo de carne, tamales que son los de cajón, ponche, postre, pastel, "todo lo hago yo, es toso un día de trabajo".

Pascual Salas refirió que el año pasado fue complicado, y aunque el cierre de este 2023 ha sido un poco mejor, de igual forma no cumple las expectativas.

El señor Pascual Salas refirió que aunque el cierre de este 2023 ha sido un poco mejor, de igual forma no cumple las expectativas / Foto: Perla Rodríguez | El Sol de Durango

Él se dedica a bolear zapatos, y para tener un aguinaldo y destinarlo a la cena y a compartir con sus seres queridos, coloca una alcancia en su puesto de la Plaza de Armas, y días antes del 24 de diciembre la abre y de ahí, según lo reunido, hace su plan.

"El año pasado nos fue de la fregada a nosotros y ahorita vamos saliendo poquito. Está muy caro todo este año. Todo lo que justamos en este marranito que pongo en noviembre lo destinamos a disfrutar de las fiestas. Lo rompemos y me gusta compartir con quienes se han portado bien conmigo".