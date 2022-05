Preocupa a empresarios duranguenses reportes de extorsión que han detectado

Preocupa al sector empresarial, los reportes de extorsión que se han presentado y detectado por algunos afiliados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), casos que lamentablemente no se denuncian, por lo que no puede haber una estadística, ni se considera que se llegue a un castigo para las personas que hacen este tipo de delitos, señaló Magdalena Gaucín Morales, presidenta del organismo empresarial.

Dijo que ante esta situación esperan que el Gobierno Federal actué, para imponer las sanciones correspondientes a quienes extorsionan, y no pasar por alto estos casos, porque si quien comete este tipo de delitos supiera que se pueden castigar, se podrían abstener, de momento a los empresarios se les pide tener mucho cuidado para no caer en una extorsión.

Te puede interesar: Policía Cibernética de Durango detecta más de 5 mil posibles delitos en internet

Uno de los modus operandi, es que llaman al negocio, se hacen pasar por contadores, y ofrecen sus servicios, pero después solicitan una cuota o pago de servicio para seguir operando.

Otros de los casos que se detectaron, es en el tema de vivienda, ante la necesidad de la gente por tener una vivienda, aparecen ofertas, los usuarios se interesan, se les pide dinero para apartar y hacer el trato, pero luego desaparecen, y resulta que lo que estaban ofreciendo ni si quiera es de ellos.

Foto: Archivo | El Sol de Toluca

Aseguró que lo hacen de manera profesional, por eso la gente cae y deposita, y después prefiere perder ese dinero a hacer una denuncia que consideran no va a llegar a nada, a pesar de que si se le da seguimiento se puede investigar a quien pertenece la cuenta, pero no se denuncia y no hay castigo.

La empresaria señaló que para el sector empresarial, en cuanto a seguridad los temas de robos no son los que les preocupan en este momento, sino más bien los diferentes tipos de extorsión, pues hay otra situación que también se está presentando, que son personas que afirman ser de grupos organizados y no permiten que los productores puedan comercializar.

Local Delito de extorsión en Durango ha disminuido: Ruth Medina





Dijo que esos grupos están acopiando todo, para ellos luego hacer la comercialización, por ejemplo pasa con la madera y ganadería, situaciones que antes solo se veían en regiones lejanas, y ahora no solo se reportan más cerca, sino se teme que puedan llegar a otros sectores.

Reiteró que es necesario que el Gobierno Federal intervenga, y todo ese tema de extorsión, sea parte de su plan de seguridad, pues en algunos casos tampoco hay denuncias por miedo a las represalias y amenazas, “desafortunandamente todo este tema, no lo atienden, no lo ven, la gente no denuncia”.









Gaucín Morales, afirmó “aunque lo vemos preferimos darnos la vuelta, y no enfrentarlo como tal” pero si nosotros desde ahorita no lo decimos, esto va a seguir creciendo hasta un punto que no se podrá contener.