Prestaciones laborales de maestros no deben ponerse en riesgo: Sagrario Salas

Al cierre de la campaña de la contienda por la renovación del Comité del Sindicato de Personal Académico de la UJED; la candidata a la presidencia de dicho gremio, Sagrario Salas Name, sostuvo su compromiso de transparencia, de defensa del Contrato Colectivo de Trabajo y de mejorar las condiciones laborales de los maestros universitarios.

Sagrario Salas Name, hizo el llamado a los catedráticos universitarios para que razonen el voto por quien verdaderamente los defienda y no por aquellos que solo están siendo usados por la patronal para desaparecer prestaciones muy importantes y que se han logrado a lo largo de la historia del SPAUJED.

Yo les garantizo que no permitiré la intromisión de la patronal, pero también de garantizarles que no desaparecerán lo que ya se ha conquistado, como es el caso de la jubilación dinámica, el pago de seguro de vida, no vamos a permitir que nos gravamen con impuestos el aguinaldo y las quincenas, tampoco permitiremos la cancelación de préstamos hipotecarios, de vehículo y personales, ni tampoco la prestación de las incapacidades expedidas por médicos particulares.

Sagrario Salas, le recordó a los maestros que ya el año pasado la rectoría pretendió reducirles y eliminarles esas prestaciones, muchos pudieran pensar que esos derechos no se pierden, sin embargo, si se tiene un líder tolerante y complaciente, esas y muchas otras prestaciones ya no le llegara al maestro.

Nuestras propuestas son reales, dijo la candidata a dirigir el SPAUJED, quien manifestó que la parte patronal, está haciendo su trabajo con uno de los candidatos para en un futuro próximo eliminar lo que por muchos años se han conquistado.

Pidió a los maestros que saldrán a votar este tres de junio que analicen los perfiles de un de quienes integran cada una de las planillas y voten de manera libre por la mejor opción. “No tengan miedo a las amenazas y no crean las falsas promesas, porque el votar por presiones solo provocara que gran parte de los derechos que hoy tienen, dejaran de tenerlos para siempre”, declaro Sagrario Salas Name.