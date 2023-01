Propondrá FEUD becas para estudiantes en Durango

Ante un posible aumento a la tarifa de transporte público la Federación Estudiantil Universitaria de Durango (FEUD), propondrá que existan becas para los estudiantes que no pueden pagar dicho medio, indicó el presidente, Isaac Cisneros.

Actualmente la FEUD analiza el posible aumento, a pesar que no se ha dado a conocer el monto, mediante las leyes y antecedentes se buscará la postura de los estudiantes que sea la mejor para todos y llegar así a buenos acuerdos, dijo el entrevistado.





“Se respetarán todas las ópticas”, comentó el líder estudiantil quien puntualizó que aun no existe una propuesta por escrito, por tanto solo han asistido a mesas de diálogo con la Dirección de Transportes.

“Hay un tema común que pasa, no sabemos si el transporte está en 5, 5.50 o 6 pesos, pues a veces no te dan cambio o no te piden los 50 centavos”, explicó el presidente de la Federación.

Aseguró que existen estudiantes que al asistir a clases sólo cuentan con dinero para desayunar y no les queda para el camión o viceversa, por tanto se buscarán becas para quienes no puedan sustentar dicho gasto y así los regidores o diputados puedan aportar y el transporte de los jóvenes sea cubierto.

Isaac Cisneros enfatizó que otra vertiente que están analizando es la credencialización, pues es un método caro y de ser sustituido por uno sencillo como lo es el código QR se ahorraría y dicho monto puede destinarse a las becas de transporte público.

Para finalizar reconoció que la FEUD tiene buena relación con las empresas que prestan servicio en el central de autobuses, ante ello se tiene el convenio para que los estudiantes universitarios obtengan un 50% de descuento en sus viajes.