Quedan más de 80 mil vehículos extranjeros por regularizar en Durango

Quedan más de 80 mil vehículos extranjeros por regularizarse en Durango, informó Juan Salomón Olivas, presidente de la Asociación de Vendedores de Automóviles de Procedencia Extranjera del estado de Durango, quien junto a un grupo de personas pidió la intervención de diputados locales, para que se exhorte y se amplíe el proceso de registro de estos vehículos en el estado.

Dijo que se tienen en Durango más de 100 mil automóviles extranjeros circulando todos los días, el padrón hasta el pasado viernes que esta asociación que se manifestó ante Seguridad Pública, era de que sólo se habían registrado 18 mil 500, y se vence el programa el próximo 20 de septiembre.

“Si se pagarán los dos mil 500 pesos que el gobierno federal impuso para la legalización y dos mil 500 del estado para placas, son cinco mil pesos por vehículo y con los 80 mil vehículos que faltan serían 400 millones de pesos” dijo.





Pidió a los diputados locales que apoyen para una prórroga en el registro, porque éste ya va a terminar, pero se atraviesa el 15 y 16 de septiembre, así como sábados y domingos que no hay citas, aunado a que en la página para sacar la cita, desde hace dos meses no se puede sacar una cita.

Las citas no se pueden sacar porque si bien el gobierno federal autorizó un módulo en la Laguna y otro en Durango, no los han instalado porque no hay para contratar cajeros y empleados que chequen los vehículos, no hay para comprar equipo de cómputo, y por ello faltan por registrarse más de 80 mil vehículos.

“Si no nos apoyan, quedarían más de 80 mil vehículos chocolatos circulando sin ningún registro en el estado de Durango” concluyó.