Retiran más de mil toneladas de basura de alcantarillas

En tan sólo 15 días, Aguas del Municipio de Durango (AMD) ha retirado mil 50 toneladas de azolves, basura y escombros de alcantarillas, rejillas, bocas de tormenta, colectores, subcolectores, canales y arroyos de la ciudad.

Luego que el alcalde Jorge Salum del Palacio puso en marcha el programa de limpieza de esta infraestructura, dentro del Plan Preventivo de Lluvias 2020, se lleva un avance del 36% de las proyecciones que alcanzarían hasta cuatro mil toneladas de desechos retiradas de la infraestructura pluvial.

Así lo informó el director de AMD, Rodolfo Corrujedo Carrillo, quien agregó que este avance ha sido en las zonas de mayor riesgo de la ciudad, entre ellos tres fraccionamientos, un bulevar, un colector y parte de uno de los grandes canales de desfogue.

Sin embargo, afirmó que los esfuerzos no resultarán suficientes si la ciudadanía no asume su responsabilidad en la prevención de inundaciones al no tirar basura en las calles.

“Hacemos un llamado a los duranguenses para que sumemos esfuerzos y logremos minimizar los posibles daños por las torrenciales lluvias que se esperan”, añadió.

Emitió algunas recomendaciones a fin de prevenir encharcamientos o inundaciones, como evitar tirar basura en la calle; reducir el uso de bolsas de plástico, reciclar y separar los desechos, cartón, vidrio, papel, plástico o metal, así como no verter desechos sólidos, ni aceite en el drenaje.