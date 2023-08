Se buscará una mejora para Durango en el presupuesto para 2024, informó Carlos Maturino Manzanera, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), quien subrayó que se vislumbra que desde el gobierno federal se va a impulsar un presupuesto inercial y con miras a apoyar a las entidades que gobiernan y les puedan dar más votos en la elección del año entrante.

El diputado señaló que hay que dejar en claro que es un tema complejo porque no se tiene una mayoría en el Congreso de la Unión, que permita hacer cambios reales al presupuesto.

Maturino Manzanera, destacó que en el periodo que inicia el 1 de septiembre, habrá propuesta después del día 8, y lo que se puede esperar es que se planteé desde la federación un presupuesto inercial con tintes políticos acorde al tema de la sucesión presidencial de 2024.

Imagen Ilustrativa | Se buscará que Durango tenga mejor presupuesto para 2024: Carlos Maturino | Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

“Sin lugar a dudas se abocarán y se enfocarán desde el gobierno federal en fortalecer a los estados donde gobiernan y donde pueden obtener una mayor cantidad de votos, nosotros estaremos haciendo equipo en el caso particular de Durango, las y los diputados con el gobernador del Estado y los 39 alcaldes y alcaldesas, buscando que le vaya mejor a Durango” mencionó.

Carlos Maturino Manzanera señaló que como ha venido pasando desde la legislatura 64, y ahora con la 65, que será difícil hacer posibles modificaciones, pues en la discusión los diputados de MORENA, buscarán que el gobierno federal tenga prioridad para el 2024.

“Lo he venido manifestando año con año, el gobierno federal no tiene ninguna empatía con Durango, hemos visto como nuestro gobernador ha tratado de tender puentes, de buscar equilibrios, y sobretodo de tener un diálogo abierto y permanente con el gobierno federal, sin embargo nosotros como legisladores vemos que el gobierno federal no le han cumplido a las y los duranguenses” concluyó.