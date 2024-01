SEED dará de baja 60 plazas otorgadas en la pasada administración

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), decidió dar de baja 60 plazas que fueron otorgadas durante la pasada administración, lo anterior como parte de una revisión exhaustiva que se realizó de las asignaciones otorgadas y que provocó una nómina inflada.

A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que esta decisión administrativa se da con el objetivo de garantizar la eficiencia, la transparencia y la coherencia en la gestión de los recursos de la institución.

Y es que de acuerdo a lo expuesto, fue durante dicha revisión que se detectaron plazas cuya existencia o asignación no se alineaba con las necesidades actuales y los criterios establecidos para la distribución de cargos lo que finalmente derivó en la inflación desmedida de la nómina de la SEED que ya se ha identificado como uno de los principales problemáticas que se arrastran en esta administración.

“Es importante destacar que esta decisión no afecta la calidad, ni la continuidad del sistema educativo. Por el contrario, busca optimizar la estructura organizativa y adaptarla a las demandas y prioridades actuales”, se lee en el escrito.





Se reiteró todas las plazas que de manera reciente fueron sujetas de cambios pertenecen al área administrativa y quienes las ocupaban, serán remunerados de a cuerdo con la legislación vigente y disposiciones legales establecidas.

Sobre el tema, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, señaló que en educación existe una problemática desde hace ya muchos años, que siempre se ha tomado a la ligera, pero hoy con el conflicto económico que se tiene, la SEED debió hacer modificaciones importantes.

“Tratamos de no lastimar a nadie porque son familias que también comen, a las personas que seguramente la Secretaría está platicando con ellos para llegar a un acuerdo, ya le pedí yo a la secretaria del Trabajo que rápido acciones con ellos para que no se queden sin empleo, pero el estado ya no puede contratar más gente”, dijo.

Explicó que si bien se trata de contrataciones que se realizaron en el último año de administración de José Aispuro Torres, finalmente quienes están ahí son los menos responsables de lo que sucede en la institución, “le estoy pidiendo a la Secretaría de Educación que sí podamos reducir algunos costos de operación y bueno hay plazas que de repente encontramos a cinco personas de la misma familia”.

Por lo que solicitó llevar a cabo un buen análisis, no solo mover por mover, por lo que confía en que las decisiones que se tomaron sean las adecuadas para poder mantener el ritmo económico que se desea para este año.