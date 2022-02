Seguridad de Durango presente en los límites con Zacatecas

Se tiene presencia de autoridades federales y de seguridad del estado en los límites con Zacatecas, el problema de inseguridad se está atendiendo, precisó José Aispuro Torres, Gobernador del Estado.

“Hemos estado en contacto con las autoridades de Zacatecas y hay que decirlo con toda claridad, el problema de la inseguridad no está en los límites de Durango, pero eso no quiere decir que no sea nuestra ocupación y tenemos que ver cómo resolver esto, por eso estamos precisamente en contacto con las autoridades de ese estado” comentó.

El Gobernador señaló que se ha quedado en tener una reunión de seguridad desde hace algunas semanas, lamentablemente los acontecimientos que se han suscitado han impedido la reunión.

Dijo que se reunió con la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal para ver cómo se puede llevar a cabo una reunión de la federación con ambas entidades como se está haciendo ya con el estado de Sinaloa, y se hará a fin de mes con la gobernadora de Chihuahua.

“Con Coahuila nos reunimos permanentemente, la semana pasada llevamos a cabo una reunión de seguridad en el marco de mando especial en la Laguna, Durango ha dado muestras de que siempre ha tenido la mejor disposición y voluntad para trabajar con los estados vecinos y desde luego con la Federación” señaló el titular del Ejecutivo del Estado.

Aispuro Torres, puntualizó que al interior del estado se ha dejado constancia del respaldo a los gobiernos municipales con equipamiento y patrullas para que se puedan generar mejores condiciones de prevención que es una de las tareas más importantes de su gobierno.