Sin atención los caminos de la sierra de Durango: Bernabé Aguilar

El tema de mejoramiento y atención a los caminos de la zona sierra de Durango, siguen sin ser atendido a pesar de los diferentes señalamientos que se han hecho, por lo que se hace el llamado nuevamente para los 3 niveles de gobierno, sobre todo antes de la temporada de lluvias, o será más difícil arreglarlos, así lo indicó el diputado local Bernabé Aguilar.

Dijo que momento los caminos se encuentran en su mayoría destruidos, abandonados por las autoridades y dificultan los traslados, y con la temporada de lluvias será aún más complicado, por ejemplo para las familias de personas que requieren atención médica, para los maestros, o la comercialización para surtir las tiendas.

Reiteró que desde el Congreso del Estado, en diversas ocasiones se ha denunciado esta problemática del mal estado de los caminos en la zona sierra de El Mezquital, pero tal parece que no ha sido importante apoyar a las comunidades indígenas, para la gente que requiere moverse de una comunidad a otra, o para llegar a la capital, ya sea por comida, realizar algún trámite, o para la atención médica.





Además precisó que durante los últimos 6 años, con la pasada administración estatal no se destinó recurso para dar mantenimiento, por eso es necesario que se realicen auditorias, para que los recursos se apliquen, porque hay pendientes con obras que se deben supervisar, que supuestamente se hicieron, pero no existen.

Anteriormente el diputado ya había señalado que se encuentran obras registradas ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (EASE), supuestamente que se realizaron en El Mezquital, pero no existen o no están terminadas, mientras que la gente sigue caminando horas para llegar a algunas comunidades, pues no hay comunicación por carretera o camino.

En cuanto a los pocos recursos que se han aplicado, detalló que no han sido bien administrados, pues hay caminos que se pueden mejorar, darles una rehabilitación, principalmente cuando se trata de los más transitados, un trabajo que requiere compromiso y coordinación de los 3 niveles de gobierno, para una mayor inversión, acondicionar los caminos prioritarios y así dar atención a la demanda de años.