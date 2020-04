Son 2 los municipios en Durango que entrarían a la fase 3

Durante la conferencia de prensa realizada el pasado viernes por la noche, el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, aseguró que los municipios de mayor población son los que indudablemente entrarán a la fase tres, ya que ahí es donde no solo se concentran el mayor número de contagios y casos sospechosos, sino que ante la presencia de mayor movilidad de personas, también se registra una mayor dispersión del virus.

En este sentido Durango y Gómez Palacio, con un total de 654 mil 876 y 342 mil 286 habitantes respectivamente, serán los municipios que ampliarán la denominada Jornada de sana distancia y el aislamiento social hasta el 30 de mayo, pues de los 18 casos positivos que hay en la entidad, la capital del estado cuenta con seis, mientras que en la Laguna se tiene un registro de nueve y cuatro defunciones.

“Ahí lo que tenemos que hacer, como ya se lo hemos repetido es que no se muevan, que no salgan por su bien. Véanlo no tan egoístamente, porque le puede pasar a un inocente”, comentó González Romero, al asegurar que de no prestar atención a estas medidas, entonces Durango podría pasar de tener “casos aislados”, a miles de infectados y que pondría en alerta a todo el estado y no solo a unos cuantos municipios.

El pasado jueves, durante la conferencia mañanera, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud a nivel federal, Hugo López Gatell, dio a conocer los 463 municipios que al ser detectados con una transmisión acelerada del Covid-19 pasarían a la fase tres, así como aquellos que presentan un menor riesgo de contagio y por ello comenzarían a regresar a sus actividades de manera paulatina a partir del 17 de mayo.

En el caso de Durango por ejemplo, se tiene una lista de 12, que de acuerdo con un documento donde el Gobierno federal registra el número de casos de Covid-19 que se tienen hasta el jueves de esta semana: Canelas, El Oro, Guanaceví, Indé, Nuevo Ideal, Ocampo, Otáez, San Bernardo, San Luis del Cordero, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes y Topia; iniciarían actividades a mediados del próximo mes ya que no cuentan con ningún caso positivo y tampoco con vecinos con contagios.

Mientras que el resto de los municipios que conforman la entidad duranguense reforzarán medidas preventivas y de contención, haciendo énfasis en el distanciamiento social y resguardarse en casa; así como la suspensión total de actividades públicas y escolares, algo que ya se aplica en el estado.

Aunque la autoridad podría incluso actuar e implementar restricciones para evitar que las personas continúen en las calles, pues como lo señaló el secretario de Salud en Durango, es preocupante el nivel de relajación que tienen los ciudadanos ante las recomendaciones de quedarse en casa.