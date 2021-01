Son varios los casos que se atienden en contra del Magistrado Presidente del TSJ en Durango

Al referirse a la solicitud que se formuló por parte de la Fiscalía Anticorrupción desde el pasado día 17 de noviembre, respecto al juicio de procedencia en contra del titular del Poder Judicial, Esteban Calderón Rosas, el presidente de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado, Gerardo Villarreal, asentó que no es solamente este caso el que se revisa en esta instancia;”a todos les debemos de dar oportuno tratamiento, pero no basados en la prisa sino en lo que la Ley nos determine y la verdad es que no ha sido sencillo, porque el Congreso se puede ver involucrado en una cuestión de alguna acción legal en contra de alguna determinación si le hacemos únicamente caso a la premura”.

En entrevista con este diario, el legislador del Partido Verde, informó que en realidad son varios casos y no solamente el relativo al Poder Judicial; “por circunstancias atípicas la Comisión de Responsabilidades se ha extendido más en los plazos de lo que regularmente se hacía por el entorno de pandemia que estamos viviendo”.

No obstante, aclaró: “Es un compromiso darle seguimiento puntual a cada procedimiento que se encuentra en manos de la Comisión, pero no únicamente con el ánimo de que sea el tema de la premura, sino la eficiencia de lo que se determine en base a lo que pudiéramos nosotros ponderar constitucionalmente”.

En efecto, los casos del Poder Judicial son los que más han llamado la atención y son los que tienen un peso mediático mucho mayor que los otros, lo cual no significa que uno sea más importante que otro, añadió el entrevistado.

A la vez, aclaró que lo que sucede en la Comisión de Responsabilidades le compete a todo el Congreso del Estado; “es un trabajo que necesitamos sacar, que necesitamos resolverlo, independientemente del resultado que algunos esperan, porque algunos sienten que a través del Congreso del Estado se pueden lograr situaciones de carácter personal y no es así, pues nosotros únicamente tenemos que basarnos en lo que la institución nos mandata”.

Vamos con tiento, pero sí es una garantía de que en este periodo ordinario, todos los asuntos que se encuentran en este momento turnados a la Comisión de Responsabilidades se les va a dar debido proceso; “antes del mes de mayo, considero, que esto puede salir ya de manera clara y ofrecer resultados que tanto hemos esperado, dado que la Comisión de Responsabilidades en las últimas dos legislaturas se ha visto inmersa en temas que han sido muy mediáticos y que en ocasiones se han visto sujetos a críticas por la temporalidad con la que se han manejado”.

Incluso sería muy oportuno hacerlo antes de que arranquen los asuntos electorales para no vernos contaminados con un escenario político, subrayó finalmente Villarreal Solís.

