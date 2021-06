[Video] Pastelería Cross: tradición, experiencia y calidad

Cross es una de las pastelerías más reconocidas en Durango, se ha posicionado como el sabor preferido de los duranguenses.

Por ello se han catalogado como los favoritos de aquellos que buscan el mejor detalle para toda ocasión, ya que para esta pastelería no hay imposibles.

Un negocio familiar que inició como un simple gusto por la cocina y terminó por convertirse en una empresa distinguida que les ha dado trabajo a más de 45 familias duranguenses.

Cross ha trabajado durante años para conservar la elaboración de los pasteles artesanales, aquellos que se inspiran en la receta típica de la abuelita, cada que compras un pastel Cross llevas en él una parte de la historia familiar y el gusto de compartir con tus seres queridos.

A lo largo de los años se han perfeccionado, sin embargo el mayor reto ha sido conservar la calidad de los ingredientes ya que no se modifica ninguno, “los ingredientes son cada vez más difícil de encontrarlos, ya todo está procesado” dijo el gerente general.

Por esta razón cada vez que compres un pastel de Cross estarás llevando calidad en los ingredientes, y además apoyarás el consumo local, ya que la gran mayoría de plantilla de proveedores son empresas duranguenses.

Los decorados de Cross te remontan a los pasteles tradicionales, esos que de niños disfrutabas como en cada festejo de cumpleaños.

Su sabor te remonta a los momentos que pasaste en compañía de tus seres queridos, otras de las características de estos pasteles son el tamaño y el grosor destacando así entre sus competidores.

No podemos dejar de lado que estos pasteles son envinados sin embargo este no contiene vino, se trata de un jarabe especial que se realiza desde cero y que no tiene alcohol.

Foto: Lulu Murillo | El Sol de Durango

Entre sus pasteles clásicos destacan el choreado de chocolate, chocolate con crema, fresas con crema, nuez con durazno, piña con coco entre otros. Y para el paladar más exigente cuenta con deliciosos pasteles como el de zanahoria, frutas y tres leches.

Estos pasteles son elaborados por manos de mujeres trabajadoras que día a día ponen amor y esfuerzo en sus creaciones.

No importan en cuál de las 9 de sucursales compres el pastel, ya que el sabor, tamaño y decoración será el mismo. Busca tu sucursal más cercana o visítalos en la matriz ubicada en la ciudad de Durango en calle 5 de febrero #1211 poniente, zona centro. Para más información al respecto da clic aquí.