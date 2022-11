Ya son 33 las mujeres con un cuadro de meningitis aséptica en Durango

A una semana de que se informó sobre la aparición de casos de presunta meningitis aséptica en Durango, ya son 33 los casos que se presentan en el estado, además de los dos fallecimientos previamente informados, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Durango (SSD), a través de un comunicado emitido la tarde de este miércoles 9 de noviembre.

Te recomendamos: Cofepris pide a hospitales poner en cuarentena lotes de Buvacaína

Asimismo señaló que son los Servicios de Salud del estado en donde actualmente se atienden los casos que se derivan de los hospitales privados donde fueron atendidas las pacientes, además reiteró que los medicamentos indicados en el tratamiento de este padecimiento son proporcionados en su totalidad por el Hospital General 450.

“Los servicios que se ofrecen son de manera interinstitucional con personal operativo, así como en la gestión de insumos para otro tipo de servicios que requieran los familiares de las pacientes”, señala el documento.

También existe el módulo de atención integral que se encuentra a las afueras del Hospital General 450 donde se da información, asistencia médica y psicológica a pacientes con síntomas de meningitis aséptica, además se les canaliza a las áreas correspondientes.

De ahí que hacen un llamado a las mujeres que recientemente fueron sometidas a una cirugía ginecobstétrica con anestesia por bloqueo de mayo a la fecha, y que presenten dolor fuerte de cabeza que no cesa para que acuda a los hospitales del sector público IMSS, ISSSTE, SSD, para brindarle atención médica inmediata.

Reiteraron que no es una enfermedad contagiosa, por lo que no debe existir miedo por parte de la población que no entre dentro de las especificaciones dadas anteriormente.

Actualmente se analiza el lote de medicamentos de los que se piensa pudo haber salido el contagio, mismo que incluso ya se ordenó a nivel nacional ponerlo en cuarentena.

Ante un caso de sospecha, acude al módulo especial en el Hospital General 450, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para derechohabientes.