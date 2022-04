Presidencia busca reducir porcentaje de participación con reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó este lunes que en su reforma político electoral que presentará en breve va a proponer que se reduzca el porcentaje de votación para que la Consulta de Revocación sea vinculatoria y este porcentaje pueda llegar a un 20%, pues considera que es muy elevado el 40% que señala la ley actualmente para que sea efectiva una consulta revocatoria.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente expresó: “con la reforma que vamos a presentar, con la reforma electoral se van a considerar algunos aspectos para facilitar que pueda ser vinculatoria (la consulta)”, indicó.

El mandatario precisó, “pensamos que es muy alto el 40% de participación, participó mucha gente, pero no participó el 18% entonces sí podría reducirse a que no sea el 40 a que sea el 30 y si se puede el 20, eso sería lo mejor”, expresó el mandatario.

Asimismo, dijo que “si no es posible reducir el porcentaje de vinculación, quedaría a la voluntad del presidente que sea hombre o sea mujer”, mientras recordó que hizo un compromiso para irse de su cargo si perdía la consulta. “Yo dije que no importaba si no votaba el 40% de los ciudadanos, que si perdía me iba, porque también si era el 18 o el 10, si se pierde, ¿cómo se gobierna?”, re

El presidente aprovechó su conferencia para arremeter en contra de la oposición y los acusó de calculadores: “yo no sé cómo son demócratas, porque sí son demócratas calculadores, interesados, si van a buscar la democracia sólo cuando van a sacar provecho, pues eso no es ético, no tienen que ver con la moral ni con el ideal democrático”, dijo.

También arremetió en contra del INE y dijo que tiene una mala actitud, “debería ahora estar celebrando” y acusó que puso obstáculos para desarrollar la consulta, “no pudieron a pesar de que no estaban de acuerdo con la revocación del mandato, estaban en contra, una paradoja, los que deben estar a favor de la democracia”, acusó el presidente, al decir que el INE pudo resolver el poner más casillas y desarrollando otras actividades para difundir más la consulta, pero no lo hizo, deploró el presidente

Subrayó que con la consulta revocatoria se obliga al presidente a no traicionar, a no robar y “no ver el presupuesto como un botín” y que, si no cumple con las expectativas que se vaya el mandatario en turno.

Subrayó que la consulta ayuda a consolidar la democracia y a tener buenos gobiernos, “que el pueblo siempre tenga las riendas del gobierno en sus manos”, concluyó.