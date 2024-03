AMLO confirma que no acudirá a la Cumbre de América del Norte

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, programada para abril, por las elecciones que se celebrarán en México y en Estados Unidos.

En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario indicó que no le corresponderá asistir al encuentro previsto en Québec, Canadá, en su lugar enviará a algún representante, pues destacó la importancia de mantener las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

“Ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte, la cumbre de América del Norte. No vamos a poder asistir pero que me sustituyan, seguramente que va a asistir porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con Canadá y con Estados Unidos”, dijo.

En días pasados el presidente López Obrador había condicionado su asistencia a la cumbre a un trato respetuoso por parte Estados Unidos, pues dos periodistas de esta nacionalidad publicaron reportajes sobre una presunta financiación del narcotráfico a sus campañas electorales de 2006.

Tampoco fueron del agrado las medidas de Canadá para que México controle el flujo migratorio, “hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno de Trudeau, que ya estaba a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora que son las elecciones en México. Es lo mismo con el acero”. dijo el mandatario el pasado 27 de febrero.

Aunado a que el pasado 29 de febrero se impuso visa a los mexicanos, sin embargo, AMLO señaló que “podían haber buscado otras opciones otras alternativas: sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Respetamos lo que deciden otros gobiernos, libres y soberanos”. señaló en su momento.