AMLO defiende nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes la designación que hizo de Claudia Pavlovich, ex gobernadora priísta de Sonora, como consulesa en Barcelona.

➡️ Sorprenden a España declaraciones de AMLO sobre pausa en la relación bilateral

Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina en Hermosillo, Sonora, López Obrador al hacer apología de la gestión de Pavlovich, negó que su gobierno tenga una denuncia formal en contra de la ex gobernadora.

Política AMLO confía en Alfonso Durazo para combatir inseguridad en Sonora

"Que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, entonces nosotros no podemos hacer a lado a nadie por denuncias públicas", dijo el presidente.

Asimismo, subrayó: "Yo tomé esta decisión (de nombrar a Pavlovich), porque el tiempo en que ella estuvo de gobernadora de Sonora, contó con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el Gobierno federal. No tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión", apuntó.

Añadió, con respecto a quienes reprueban el nombramiento de la ex gobernadora y aseguran que la gobernadora mal administró al estado que entiende eso, "y es que hay quienes no comparten este punto de vista" y pidió a quienes se sienten decepcionados por esta designación: "Qué nos tengan confianza, que nosotros no vamos a traicionarlos y que va avanzando en la transformación del país".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Subrayó que todavía falta que el nombramiento sea discutido y aprobado en el Senado.