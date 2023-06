Asumiré las consecuencias: Ricardo Monreal sobre su aspiración presidencial

En su último día como presidente de la Junta de Coordinación Política, el legislador zacatecano, Ricardo Monreal, confirmó que sea cual sea el resultado del proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial, él no volverá a ocupar su escaño en la Cámara Alta.

Te recomendamos: Ricardo Monreal presenta su "monREALity" show como campaña

Política Ricardo Monreal se despide del Senado para buscar candidatura de Morena: “Gracias totales”

“Decidí participar porque es en serio, no estoy titubeando, no estoy simulando. Es en serio mi participación y si no puedo lograrlo, tengo que pagar las consecuencias de mi aventura y de mi decisión política; tengo que afrontarlo y yo no creo que regrese, porque habrá ya una nueva dinámica en el Senado y otros actores que estén enfrentando los problemas del Senado y los retos del Senado”.

Manifestó estar consciente por su decisión de inscribirse como aspirante a la candidatura, y contento con Dios, porque le ha permitido tener todo y llegar hasta este momento en el que podría pasar de ser hijo de campesinos a contender en las grandes ligas de la política.

“Cómo no voy a estar contento con Dios, tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijos con salud y Dios me ha permitido llegar hasta este momento. Imagínese usted, del Rancho Puebla del Palmar a Palacio Nacional, ¿quién hubiera soñado eso, si soy de un rancho de apenas 300 personas? De allí es mi rancho, Puebla del Palmar, cerca de Plateros.

“¿Quién iba a pensar que un hijo de campesinos pudiera estar ahora lidiando en las grandes ligas para ser candidato a la Presidencia de la República?”

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre el financiamiento de su campaña como aspirante presidencial de Morena, Monreal dijo que lo hará con sus ahorros, que tiene auto propio, lo mismo su esposa y sus hijos, que ya son independientes, también tienen carro propio.

“Así que será una campaña que no es campaña, con recursos propios y muy austera”, aseguró.