Me adjudicaron la derrota electoral de 2021: Ricardo Monreal no se reúne con AMLO desde hace un año

QUERÉTARO. “Él (Andrés Manuel López Obrador) era un luchador de tierra, de territorio, ahora es un Presidente de la República muy firme, muy obcecado en sus ideas”, afirmó Ricardo Monreal, quien busca la candidatura de Morena para elección presidencial de 2024 sobre la cual dice, hay preferencia en Palacio Nacional por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

En entrevista para Diario de Querétaro, el coordinador de los senadores de Morena añadió que no se ha reunido con el Presidente desde hace año y medio pues le adjudicaron la derrota electoral de su partido en los comicios de 2021 en la Ciudad de México.

“Hace un año y fracción no lo veo (al presidente Andrés Manuel López Obrador), porque yo fui producto de una intriga que resultó, una intriga palaciega, que se me atribuyó la derrota de nueve alcaldías de la Ciudad de México para Morena y que ganó la alianza PAN-PRI-PRD, lo que es falso, pero hizo mella y se aceptó esa conjetura falsa y eso me alejó de una relación muy estrecha que tenía con el presidente de la República”, indicó.

Monreal Ávila señaló que tiene las estructuras del poder en contra, pues las preferencias de Palacio Nacional se inclinan por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, en ese orden, mientras él ha sido relegado.

“Dentro de la Presidencia, de la estructura del poder, ni siquiera se me menciona y cuando se me menciona, se me menciona negativamente, de alguna manera atacando, descalificando mi trabajo”.

Monreal afirmó que las reformas constitucionales requieren de la mayoría calificada, la cual no alcanzan Morena y sus aliados | Foto: Cuarto Oscuro

Cuestionado sobre si buscaría la candidatura presidencial por otro partido, Monreal aclaró que ya pasó etapas similares, como lo hizo en 1997 cuando el PRI le cerró el paso para la gubernatura de Zacatecas que luego ganó por el PRD a invitación de López Obrador, cuando era presidente de ese partido.

“Mira, mi límite para mantenerme en Morena es la dignidad... Cuando se ausente un procedimiento digno, parejo, igualitario, en trato y procedimientos equitativos, nada tienes que hacer en un partido donde no eres aceptado y donde las estructuras que mandan no te permiten participar, ni siquiera participar, nada tienes que hacer”, dijo.

El senador sostuvo que si no hay piso parejo en la contienda interna de Morena para la candidatura a la Presidencia de la República, mejor se va, pero esperará a lo que pase en los próximos meses.

“Soy muy libre, tengo mi autonomía de carácter, mi criterio propio y vamos a ver qué pasa en los próximos meses”.

Aseguró que los 11 meses de distancia para el inicio del próximo proceso electoral es tiempo suficiente para darle vuelta a las encuestas internas que lo colocan con un máximo de 15 puntos de apoyo, porque Ricardo Monreal se dijo listo, en plenitud de funciones, facultades, experiencia y capacidad para participar en la interna de su partido.

Sobre la propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Ricardo Monreal señaló que quedan 10 días para lograr acuerdos y votarla en el Senado, aunque el Presidente anunció una consulta sobre el tema para enero.