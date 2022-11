Ningún partido puede competir solo: Claudia Ruiz Massieu

Claudia Ruiz Massieu considera que la alianza Va por México, creada por su partido junto con el PAN y el PRD, ya cumplió su ciclo debido a la desconfianza que sembró el dirigente del tricolor, Alejando Moreno, al haber apoyado al Gobierno federal con la reforma que permite al Ejército estar en las calles hasta 2028.

La también excanciler y exsecretaria de Turismo de la administración de Enrique Peña Nieto considera que se debe poner en marcha un frente social opositor de cara a las elecciones de Coahuila y Estado de México en 2023.

Claudia Ruiz Massieu Salinas proviene de dos familias políticas importantes. Su padre, José Francisco Ruiz Massieu, asesinado en septiembre de 1994, fue gobernador de Guerrero (1987-1993), director de Infonavit, diputado federal y secretario general del PRI; mientras que su madre, Adriana Salinas de Gortari, fue funcionaria de Bellas Artes durante la presidencia de su hermano Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994.

¿Con qué figuras haría un proyecto aliancista ahora la coalición Va por México está fracturada?, ¿Cómo hacer una coalición sin el PRI?

La coalición Va por México cumplió su ciclo. Tuvo resultados mixtos, pero sobre todo creo que nos arrojó importantes enseñanzas de lo que se debe hacer, de cómo se puede hacer mejor y de lo que no se debe hacer. Y una de las enseñanzas, desde mi punto de vista, es que una alianza que busque no sólo tener éxito electoral, sino realmente tener la capacidad de cambiar las cosas, no puede ser solo una alianza entre partidos, no puede ser vista como un reparto de posiciones entre partidos. Tiene que ser una alianza con la gente, en donde la gente y los ciudadanos se vean reflejados.

Hoy sin duda, lo han dicho los dirigentes del PAN y del PRD: hay desconfianza en la dirigencia nacional del PRI y lo que yo te diría es que no hay que perder de vista que el PRI es mucho más que su dirigencia. Que si bien los dirigentes son importantes y son quienes en un momento dado encabezan un instituto político, los partidos son mucho más que esas dos personas o ese grupo de personas que dirige un partido.

¿Una alianza con priistas sin el registro del PRI?

Pues ojalá sea con el PRI. La verdad es que somos muchos más los priistas que queremos esa alianza, estoy convencida de ello. Sabemos que tenemos que ir juntos con otros partidos y juntos con la ciudadanía y la gente que quiere una forma diferente de vivir en nuestro país y en un futuro diferente para nuestros que el que nos propone Morena.

Yo tengo la confianza en que vamos a concretar ese proyecto y creo que lo vamos a poder ver como una realidad a partir de la coalición que se logre en el Estado de México a nivel local y en el estado de Coahuila.

¿A dónde nos dirigimos de seguir por el rumbo en el que vamos?

Si seguimos como vamos, pues vamos a un retroceso aún mayor: en términos democráticos, en términos de calidad de vida, en términos de seguridad y en términos de convivencia, porque, creo que uno de los saldos más negativos que nos va a dejar este Gobierno es el enfrentamiento entre los mexicanos.

No tenemos un Gobierno con convicción democrática en el sentido amplio, porque la democracia es una forma de vivir y de entender el mundo, la diversidad y México es uno de los países más ricos del mundo en diversidad, en creatividad, en talento, y desde luego, en patrimonio natural y cultural, pero también en la forma de ser de los mexicanos. No se vale que nos tengan enojados y enfrentados.

Foto: Alejandro Aguilar

Volvemos al inicio. ¿Con qué figuras se apoya, con qué cartas se apoya?

Pues mira, la verdad es que hoy en el PRI somos cinco personas las que hemos levantado la mano de que nos gustaría encabezar ese proyecto y cada una tiene su propia visión.

¿Sumaría con ellos?

¡Claro! Desde luego, pues esto es de lo que se trata es de convocar a un movimiento y a un frente muy amplio en donde estemos todos los que queremos ese México y donde se puedan sumar los talentos de todos.

¿Quién sería, por ejemplo, su secretario de Gobernación?

¡Oye!, no te voy a dar las primicias todavía, ¡eh! (ríe) Pero hay muchísimo talento. La verdad es que hay gente con muchísimo oficio político y sobre todo con una gran sensibilidad política para conciliar. La hay en el PRI, la hay en el PAN, la hay en Movimiento Ciudadano y la hay en la sociedad civil.

Creo que debemos dejar de pensar en términos de partidos y debemos pensar en términos de una enorme caja de herramientas en donde cabe el talento de cientos y millones de mexicanos.

Usted tiene una herencia política muy importante: ¿Pesa esa herencia?

Yo creo que a cada uno de nosotros en nuestro entorno familiar pues sin duda nos marca: Yo aprendí en mi casa la vocación de servicio público y aprendí en mi casa también los valores y la ética que debe tener un político.

Yo aprendí en mi casa que no hay nada más increíble que poder servir a tu país desde lo público y que los políticos debemos ser gente congruente.