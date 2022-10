Oposición advierte a Morena que votarán en contra de reforma electoral si el INE resulta dañado

Los partidos PAN, PRI y PRD advirtieron que no acompañarán la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia político electoral y aclararon que aún no hay fecha para analizar los contenidos de las 104 iniciativa presentadas por legisladores ante las comisiones.

El diputado del PRI, Rubén Moreira Valdez, refirió que, respecto a lo señalado por el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, sobre un supuesto acuerdo para la “confección de un anteproyecto de dictamen”, no fue así, sino solo analizarán la lista de propuestas, “ni siquiera los contenidos”.

Señaló que invitaron a los tres presidentes de comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma Electoral y Gobernación, pero para que el próximo martes, “se analice la lista, ni siquiera los temas, la lista de iniciativas presentadas, y eso fue aprobado por todos los partidos, y es donde vamos”.

Rubén aclaró que de entrada “el PRI no se ha manifestado como partido, como bancada por la necesidad de una reforma electoral, y no está de sobra decirlo, que en dado caso votaríamos en contra, en dado caso que llegaran al Pleno, votaríamos en contra cualquier intento de dañar al INE o de dañar a los tribunales electorales”.

“Si no hay reforma, el PRI está dispuesto a transitar con la anterior, o sea, nosotros no requerimos una reforma. En caso de que algo se suba a votar, nosotros jamás dañaríamos al INE y a los tribunales electorales y no hay una iniciativa de bancada, ni de partido, dentro de la bolsa de iniciativas. Hay de legisladores, pero no hay de bancada, ni de partido”.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Luis E. Cházaro, manifestó que tarde que temprano hay que entrarle a esta reforma y advirtió que almenos la oposición del PAN, PRI, PRD y MC, no aprobarán una iniciativa del Presidente como viene porque no es seria.

Indicó que debe existir un árbitro que haga elecciones, y no lo que propone Andrés Manuel López Obrador, de que los consejeros los elija la gente, “eso no es serio, poner en riesgo la elección de los consejeros”.

Aclaró que efectivamente habrá una reunión el martes para ver el universo de propuestas de los diputados y ver los puntos que coincidan de sus iniciativas, “pero esta iniciativa va más allá de la aprobación de la Guardia Nacional, si no es la vida democrática del país, para no volver a un partido de Estado”.

En tanto, el diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, mencionó que Acción Nacional, no acompañará la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que cualquier intento de variar la forma en la cual los consejeros electorales son elegidos, cualquier forma que varíe a la actual, estarán en contra.

El panista manifestó que no habrá madruguete, “pues eso ya lo veremos, yo espero que no ¿por qué? Porque es una reforma muy seria y además les recuerdo que todas las reformas en materia electoral han sido de pleno consenso, si esta rompe ese pleno consenso y se hace de esa manera, pues sería muy incorrecta”.

Santiago Creel advirtió que, “si se hace en términos de la legislación secundaria y rompe con los principios constitucionales, bueno, pues estará la acción de inconstitucionalidad inmediatamente a disposición de la minoría de esta Cámara, para que la ejercite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.