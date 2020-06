¿Qué hace AMLO para no enfermarse de Covid-19?

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que dentro de sus cuidados personales para hacer frente al coronavirus incluye una buena alimentación y estar bien con la conciencia, “no robar, no mentir y no traicionar”.

“Eso ayuda mucho”, dijo.

En Palenque, Chiapas, el presidente aseveró que guarda la sana distancia, lavado de manos y las recomendaciones que los médicos y especialistas han dispuesto.

“La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra”.

El mandatario aclaró que “eso es voluntario, no puede ser obligatorio y estar bien con nuestra conciencia”.

“No mentir, no robar, no traicionar... eso ayuda mucho para que no de coronavirus”, insistió.