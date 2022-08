Segob minimiza dichos de alcaldesa de Tijuana sobre violencia en BC

Luego que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero pidió a criminales cobrar factura a quienes les deben y no a familias, el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, minimizó este hecho y dijo que la traicionaron los nervios.

“Yo le diría, con todo respeto a la alcaldesa, que a veces los nervios traicionan a uno y no explica lo que quiere dar a entender”, sostuvo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Te puede interesar: Alcaldesa de Tijuana pide a criminales cobrar "facturas" a quienes les deben y no a familias

López Hernández añadió que no le daría mayor importancia a lo que dijo y que había que entender que a la hora que dio esa conferencia “pues eran altas horas de la madrugada y venía saliendo de realizar reuniones y también estuvo bajo mucha tensión por los vehículos incendiados".

Sociedad Violencia de grupos criminales fue para crear sicosis en la población: Mejía Berdeja

Por otra parte, el secretario dijo que los hechos de violencia suscitados la semana pasada en cinco estados del país, casi de manera simultánea, no son atentados terroristas.

En línea con lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina, López Hernandez pidió no magnificar los hechos, ya que tienen mucho de propaganda.

¿Qué dijo la alcaldesa de Tijuana?

En un video publicado en el Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, Montserrat Caballero, alcaldesa del municipio, pidió a los grupos delictivos que realizaron actos violentos en Baja California "cobrarle las facturas" solamente a quienes no les pagaron y no a los ciudadanos.

"El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan".

Asimismo, tras las críticas que recibió la funcionaria por sus dichos, la tarde del domingo publicó un nuevo video en el que reiteró su postura frente a los hechos violentos del fin de semana.

"Después de la violencia que sufrió nuestra ciudad el viernes, algunos medios de comunicación y politiquillos de medio pelo han sacado leña política. Qué lamentable. Quiero que quede claro: ninguna persona que atente contra la seguridad de nuestras familias es bienvenida a esta ciudad", reiteró en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Facebook.

"Que los malandros arreglen sus cuentas entre ellos, fuera de nuestra ciudad, aquí no los queremos, no se metan con quienes trabajamos todos los días para construir un mejor futuro y una Tijuana para todos. A los ciudadanos decentes nadie los toca", recalcó.