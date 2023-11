Senadores acusan a Mario Delgado de hacer propaganda con acopio para Acapulco

El banderazo que dio el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a un camión de víveres del centro de acopio para los damnificados de Otis, que realiza el Senado de la República, ocasionó los reclamos de la oposición en el Pleno, durante la sesión de este miércoles, en donde salieron a relucir las declaraciones de quién ha dado más y quien menos al puerto de Acapulco.

Senadores de Morena encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, invitaron a Mario Delgado, dirigente nacional, para que participara en la salida del camión que tendrá como destino final el puerto de Acapulco.

El líder del partido guinda, previamente había tenido una reunión con la bancada de Morena, lo que aprovecharon los legisladores para llevarlo hasta el centro de acopio donde ya estaba preparado el camión de carga, además ya tenían las banderas a cuadros, blanco y negro, para dar la salida.

Fue Mario Delgado y la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Ribera, quienes dieron la salida de la unidad que la frente decía “prensa”, y en donde estaban otros legisladores morenistas aplaudiendo el envío de más víveres.

La oposición de inmediato respingó en el Pleno y exigieron una explicación ante tal acto propagandístico de parte de Delgado, pues señalaron que nada tenía que estar haciendo ahí en la salida del camión.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, manifestó, "Me parece mezquino, me parece ventajista y fuera de lugar el que de repente se haga justo lo que no se tiene que hacer. Hay que ayudar a la gente más allá de las posiciones partidarias.

“No están los acapulqueños, los guerrerenses para poder distinguir quién es y por qué lo hace, lo que necesitan es ayuda, verdadera ayuda de la población, en este caso el Senado mexicano”, expresó.

En respuesta, los morenistas les echaron en cara que no fueron capaces de donar un mes de su sueldo, así lo expresó la senadora Claudia Balderas: “Nosotros no dimos diez días de salario, nosotros dimos un mes de salario. La bancada de Morena, los senadores de Morena sí somos personas preocupadas por la ciudadanía de Guerrero. Nosotros no andamos haciendo shows mediáticos como Lady Cruz Roja o como Lady ambulancia. No somos iguales”.

Y es que, previamente, la senadora Lilly Téllez mencionó que la oposición donó diez días de su dieta y que lo hizo a través de vías seguras “como la Cruz Roja y otras instituciones”.

Además, los acusó de rateros, por lo que pidió que se creara una comisión especial para investigar si realmente el camión con víveres fue rumbo a Guerrero y si el mes de salario que presumen los morenistas que donaron, se entregará a los acapulqueños, “porque lo más probable es que lo desvíen y se lo roben como el Fonden”.

A lo que sí se negaron los morenistas, fue a crear una comisión especial para investigar y atender el desastre desencadenado por el huracán Otis, como propuso la oposición en voz de la vicecoordinadora panista Kenia López Rabadán: “Hagamos lo que nos toca, actuar como cuerpo colegiado, y pongámonos a trabajar”.

Por su parte, la senadora del PRI, Nancy de la Sierra, subió a su cuenta de Twitter una foto del momento del banderazo y escribió:

“@nancydelasa ¡Carroñeros electorales! Lamentable lo sucedido en la sede del @senadomexicano. ¿Politizar el envío de víveres para familias de Acapulco, llevando al dirigente de Morena para “la foto”?

“¡Dan pena ajena! Mi solidaridad con mi amiga, la Senadora @ClaudiAnaya, ante la ofensa recibidas hoy en el Pleno”.