Estoy consciente que enfrentaré al aparato del Estado: Xóchitl Gálvez tras registrarse como aspirante de FAM

En caso de ser la elegida para representar al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, reconoció que el principal obstáculo será que va a pelear contra el aparato del Estado Mexicano, y a Andrés Manuel López Obrador, como el jefe de campaña de la morenista que elegirá.

Ante los ataques de los que ha sido objeto por parte del mandatario mexicano, advirtió que “todos los machos que se me han presentado enfrente, simple y sencillamente los he anulado. Voy de frente no me quito, vamos a cambiar la historia de México”.

En la sede nacional del PAN, la senadora explicó que no se hubiera perdonado el no intentarlo pues se veía segura para la Ciudad de México, veía que podía ganar la capital, tenía las encuestas a su favor y la posibilidad de enfrentar a los candidatos de Morena.

"Pero ahora vamos por algo que se ve complicado sobre todo porque el presidente (AMLO) es el jefe de campaña, porque voy a pelear con el aparato del Estado en caso de salir coordinadora de este Frente Amplio por México, no va estar fácil, pero en mi vida nada ha sido fácil".

Xochitl Gálvez entregando su registro. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Tras ser cuestionado por aquellos que aseguran que el país no está preparado para que una mujer los gobierne, Xóchitl respondió: “no me digas, ha tenido muchos tarugos, rateros y a poco estaba preparado el país para tenerlos”.

"Yo creo que el país quiere hombres o mujeres inteligentes, trabajadores, honestos, brillantes. El país ya no quiere bandidos, ya no quiere gente que no escuche y creo que uno de los principales problemas de este gobierno es su incapacidad, son absolutamente incapaces".

Sobre sus afiliados, la panista mencionó que hay más de 60 mil voluntarios, y que si cada uno consigue tres firmas, ya la hizo.

Al referirse a lo que el presidente podrían hacer contra su campaña, Galvéz señaló que ojalá y AMLO no mande a su horda de morenistas a darse de alta pues ahora los ciudadanos quieren que sea distinto.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, manifestó su sentir tras recibir a la senadora, asegurándole que no está sola y que cuenta con el partido para apoyarla.

"Querida Xóchitl, debo decirte, y lo digo frente a quienes hoy te apoyan, pero también frente a los miembros de los medios de comunicación, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) te ataca porque el presidente te tiene miedo.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dando su apoyo a la senadora Xóchitl Gálvez. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

"Querida Xóchitl, te lo decimos aquí en el PAN, y te lo digo como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, frente a los ataques del presidente López Obrador, querida Xóchitl, no estás sola, cuentas con nosotros", señaló Cortés.

De igual forma, señaló que cuando la atacan a ella, es como si atacaran a todas las mujeres de México.

“Cuando te atacan a ti querida Xóchitl nos atacan a todos, a todos los que queremos libertad, a todos los que queremos corregir el rumbo, a todos los que vemos que las cosas en el país van de mal en peor, pero cuando te atacan a ti, mi querida Xóchitl, y dicen que son algunos hombres los que te quieren imponer, ahí amigas y amigos, atacan a todas las mujeres de México.

"Porque a Xóchitl no la mueve nadie ni la manipula nadie, se los digo como Presidente del Partido Acción Nacional, Xóchitl es Xóchitl, y Xóchitl se representa sola, por su valor, por su fuerza y por su historia", finalizó el presidente.

Me siento rara de estar aquí: expresa Xóchitl Gálvez al registrarse en el PRI

Posteriormente, la aspirante presidencial se registró también como candidata en el Comité Ejecutivo del PRI, donde expresó que se sentía rara de acudir al PRI, pues dijo que no olvidaba la elección para gobernador en 2010, cuando fue candidata al cargo.

En ese tenor, la aspirante presidencial dijo que fue una contienda la de hace 13 años en donde supo que “también perdiendo se aprende” y expresó entre risas que a los priistas en Hidalgo “sí les metí un puto susto, y hoy estamos aquí tratando encabezar un frente”.

Xóchitl Gálvez entregando su registro en las oficinas del PRI. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

La ingeniera Gálvez se refirió de nueva cuenta a las descalificaciones que hizo el presidente López Obrador en su contra, respecto a que 'es la candidata de la mafia del poder', a lo que reviró que a ella nadie la ha puesto en ningún cargo.

"El presidente no es dueño de la verdad, pero me tiene tanto miedo, que dice que un hombre me puso en mi puesto. Que quede claro: a mi ningún cabrón me ha puesto en ningún lado", sentenció.

Asimismo, reiteró que no está en contra de ningún programa social como lo ha sostenido el mandatario, porque, dijo que, gracias ellos ha podido superarse.

Gálvez trató de matizar las diferencias que tuvo con el PRI en el pasado y expresó: "Te tengo que confesar algo: Mi papá se murió priísta, pero yo fui más rebelde".

Gálvez dando su conferencia a los militantes del PRI. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

También mencionó que trabajó con muchos gobernadores priístas cuando fue Comisionada de los Pueblos Indígenas en el Gobierno del entonces presidente Vicente Fox y sostuvo que nunca discriminó a nadie como lo hace este gobierno.

Gálvez hizo un llamado a los priistas que firmen por ella para ser la responsable del Frente y aseguró que cuenta con una base de 60 mil formas y que, con tres que cada uno de ellos logre podrá ser aspirante.

Subrayó que su aspiración presidencial surgió de manera inesperada porque ella aspiraba a ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Xóchitl Gálvez arropada por el PRD

Finalmente, Gálvez acudió a la sede nacional del PRD a notificar que se registró ante el Comité Organizador del Frente como aspirante y solicitó al Sol Azteca apoyarla.

"Quiero quiero que me arrope el PRD porque soy una mujer con conciencia social pero que también cree en el desarrollo económico, también cree que este país tiene que crecer y también cree que debe haber respeto a los derechos humanos de todas y de todos, por eso me siento muy contenta de estar en el PRD", dijo.

Xochitl Gálvez en las oficinas del PRD. Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México

En respuesta, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, señaló: "se me hace que viniste a querer cautivar al PRD" y recibió aplausos por parte de los asistentes del evento.

Jesús Zambrano elogió a la senadora, a quien le coordinó su campaña en la elección por la gubernatura de Hidalgo en 2010, y le pidió combatir los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que su incursión en la carrera por la presidencia movió las coordenadas políticas.

"Estoy convencido de que ya nos metimos a la pelea, desde el 26 de junio a la fecha hemos cambiado las coordenadas de la política", aseveró.

La senadora también fue recibida por Luis Cházaro, coordinador de los diputados PRD en San Lázaro, y Víctor Hugo Lobo, diputado de la Ciudad de México.