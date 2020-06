Las adicciones en la era del confinamiento

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 y del subsecuente aislamiento que millones de personas han vivido en el mundo, los especialistas alertaron sobre las vulnerabilidades y situaciones a las que la población se enfrentaría, entre ellas el abuso de las sustancias psicoactivas, como una forma de refugio o de escape para evadir la realidad.

También al inicio de la contingencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó no canalizar las emociones fumando, bebiendo o consumiendo estupefacientes durante el confinamiento.

En un comunicado llamado Consideraciones de salud mental durante el brote de Covid-19, publicado en marzo, la OMS consideró que el consumo de drogas como estrategia para afrontar la situación es poco útil y enfatizó que a largo plazo pueden empeorar el bienestar mental y físico.

A más dos meses del inicio del confinamiento en México, el uso y abuso de drogas, tanto legales como ilegales y el consumo de diversas sustancias se ha incrementado de manera significativa.

“Las de uso más común y legal son el tabaco y el alcohol, pero existe también una larga lista de estupefacientes a los cuales la gente recurre, especialmente en situaciones de crisis, ansiedad o estrés”, dijo a El Sol de México la psicóloga Ana Lilia González, quien es especialista en adicciones y hace énfasis en que este fenómeno ocurre en personas de todos los estratos sociales y casi todas las edades.

TABAQUISMO

La combinación del tabaquismo con una pandemia como la actual es una de las que más preocupa a las autoridades. Durante una sesión informativa, Ruediger Krech, director de Promoción de la Salud de la OMS, señaló que más de 40 millones de adolescentes ya han comenzado a consumir tabaco en todo el mundo, por lo que el organismo pidió a las industrias del tabaco y nicotina que dejen de aprovechar la situación y de hacer comercialización directa para niños y adolescentes.

A mediados de mes, se publicó un estudio de la Universidad de California, que concluye que los fumadores y exfumadores, incluidos aquellos que usan cigarrillos electrónicos, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar casos graves de Covid-19 e incluso de morir por la enfermedad, que los no fumadores.

Jesús, un comerciante capitalino de 44 años, comenta que fue diagnosticado por Covid-19, y aunque no tiene síntomas graves, cuenta con una condición previa que lo vuelve vulnerable: el tabaquismo.

Como ha tenido que dejar el tabaco de un día para otro, para no complicar su cuadro, esto le ha provocado una ansiedad con la cual tiene que luchar, además del propio estrés por el que prácticamente toda la ciudadanía está pasando.

“Dejar de fumar y estar en casa bajo esta presión y este estrés es complicado. Para mí ha sido difícil, porque he tenido que cerrar mi trabajo por mi situación, y si comenzara a presentar síntomas, sería fatal. Esto puede ser una bomba de tiempo para muchas personas, es una gran lección para todos”, asegura.

De acuerdo con Jesús Felipe González Roldán, Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en México cada año hay más de 100 mil muertes relacionadas con el tabaquismo.

OTRAS SUSTANCIAS

La mayoría de los países a los que ha llegado el virus han alertado a su población sobre las acciones que deben emprender los consumidores de otras sustancias.

En México, la Secretaría de Salud publicó sus lineamientos de respuesta y acción en salud mental y adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia. En él, establece que los servicios médicos deben estar disponibles para la ciudadanía en la medida de lo posible y recomienda brindar atención en salud mental y adicciones en las unidades médicas de los tres niveles de atención, de acuerdo con el Plan de Continuidad de cada instancia.

El documento reconoce que esto conlleva a una reorganización de la logística en la consulta de los servicios de salud y a una reprogramación de citas de algunos servicios, además de la continuidad de la expedición de recetas médicas según las capacidades de cada unidad, junto con el ofrecimiento de la atención en crisis de manera virtual.

Destaca que las personas que consumen sustancias psicoactivas pueden enfrentarse a mayores riesgos que la población en generaly por ello deben conocer los consejos para reducir el riesgo de infección.

“La prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y del asma son altas entre los usuarios de sustancias psicoactivas, tal es el caso de los fumadores de heroína o de crack. Aunado a esto, el hecho de que el virus se propague a través de artículos compartidos o implementos para el consumo de sustancias, como vapeadores, pipas y bongs, puede favorecer que se contraiga el virus, pues estos artículos fácilmente entran en contacto con ojos, nariz y boca. Por tales razones, el coronavirus es un peligro grave para quienes vapean, fuman tabaco o mariguana.

“De igual manera, existe una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los pacientes que se inyectan sustancias psicoactivas (metanfetamina, cocaína, opioides), lo que representa un agravante en caso de contraer Covid-19”.

PIERDEN EL MIEDO

Mireya, una publirrelacionista de 35 años quien se define a sí misma como una consumidora casual y tiene un círculo de amistades que también consumen con regularidad.

“En este momento está con todo el consumo, principalmente de mariguana y CBD, pero también ‘eatebles’ (productos comestibles como gomitas, pasteles o galletas que contienen diversas sustancias). Mucha gente que no quería o no se atrevía a probar, lo empezó a hacer, los fines de semana la gente compra mucho más cosas: ácidos, tachas, MDMA.

“Algo muy importante es que nadie lo está viendo como abrir una puerta a una adicción. La gran mayoría, y lo sé, porque me lo han dicho, lo hacen por la pandemia de Covid-19, porque sienten que todo es diferente y están convencidos de que cuando volvamos a la normalidad, ellos también volverán a la normalidad”.

-¿Cómo lo enfrentaste?

“Como junkie casual decidí no consumir nada, porque estoy viendo ‘entrar’ a mucha gente y creo que va a ser muy difícil ‘salir’. Como a las dos semanas de que empezó el confinamiento, asistí a una de esasfiestas online. Todo parecía diversión y demás, pero después de eso viví una de las peores paranoias de mi vida y me dio un bajón horrible, no como el que siempre da. Nunca me había pasado algo así, por lo que pensé que tenía dos caminos: seguir “colocada” toda la cuarentena o bajarme y no volver a hacerlo hasta que esto se pueda controlar. Yo elegí la segunda”.

DESINTOXICACIÓN

Una de las recomendaciones que las autoridades sanitarias han emitido acerca de la adherencia a los tratamientos farmacológicos en personas cuyo diagnóstico requiere un tratamiento, es que la suspensión abrupta de los fármacos pone a las personas en riesgo de recaídas o exacerbación de la sintomatología psiquiátrica, entre otros peligros.

Victoria, una comunicóloga de 25 años con un extraño padecimiento, me habló de la manera en que la pandemia de Covid-19 lo complicó todo para ella y su salud.

Antes del confinamiento por el coronavirus, estaba siendo atendida por un padecimiento provocado por hormonas: “Mi cerebro no supo cómo tomarlo y tuve un episodio. Nadie supo ni qué fue; unos pensaron que era una embolia y otros apuntaron a un derrame cerebral. Hasta ahora tengo cinco diagnósticos diferentes”.

Su caso era atendido en el Hospital Juárez, que al convertirse en Hospital Covid suspendió totalmente las consultas.

A partir del aislamiento comenzó a sentirse muy mal y a convulsionar. Al hablar por teléfono con otro doctor, este le pidió que suspendiera algunos medicamentos, que al tratarse de drogas controladas, le provocaron entonces abstinencia.

“Cuando los suspendí fue realmente horrible, y hasta hoy tengo síntomas como pinchazos en el cuerpo, tipo electrochoques; taquicardias, boca muy seca y se me duermne las yemas de los dedos”.

A QUIÉN ACUDIR

El sistema de salud cuenta con unidades de atención a la salud mental y las adicciones, como los Centros Integrales de Salud Mental, Centros Comunitarios de Salud Mental , Hospitales Psiquiátricos y Unidades de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones, que de acuerdo con las autoridades tienen un plan de continuidad de la atención durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Otros servicios a los que los pacientes con adicciones pueden acudir son: Línea de la Vida: Tel. 800 911 2000; @LaLinea- DeLaVidamx y @LineaDe_LaVida con atención las 24 horas del día, los 365 días.