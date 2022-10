No hay vacuna contra tétanos en 8 estados

CIUDAD MADERO, Tamps. Médicos y usuarios de servicios de salud en los estados de Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Aguascalientes, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Estado de México señalaron que no hay vacuna contra el tétanos, en su presentación TD (tétanos-difteria) que se usa como refuerzo para adolescentes o para prevenir el contagio cuando una persona sufre una herida por cortada o mordida.

Diferentes fuentes consultadas por Organización Editorial Mexicana (OEM) señalaron que el biológico no está disponible desde hace dos años, fecha que coincide con el inicio de la pandemia de Covid-19.

“La del tétanos, desde el inicio de la pandemia no la tenemos, ya no se mandó ese biológico y la gente sigue preguntando por la dosis de estas vacunas”, indicó Yosimar Moreno Rodríguez, director del Centro de Salud de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Mencionó que al Centro de Salud acude una gran cantidad de personas para preguntar por este biológico tras haber sufrido algún tipo de accidente.

“Por mes llegan a pedirla alrededor de 50 a 100 personas, quienes sufren alguna herida ocasionado por algún metal, mordidas de perro, por el cual solicitan esa vacuna”, aseveró.

El tétanos es una enfermedad bacteriana que se contagia por esporas que entran al cuerpo a través de heridas punzocortantes, principalmente con objetos oxidados o contaminados con heces o tierra en la que ha estado la espora. Ocasiona contracciones musculares dolorosas, especialmente en la mandíbula y el cuello que pueden interferir con la respiración y ocasionar la muerte.

Uno de los principales proveedores de la vacuna TD para el gobierno es Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), sin embargo, la línea de fabricación de esta vacuna está suspendida, de acuerdo con un contrato de adjudicación directa del 29 de abril de este año obtenido a través de Compranet.

El único contrato para comprar la vacuna este año, disponible en Compranet -la plataforma de compras públicas-, señala que Birmex es fabricante y tiene un registro sanitario, "sin embargo la línea de fabricación está suspendida". Así, la paraestatal justificó la adjudicación directa en abril pasado, de un contrato por 2.7 millones de pesos para la adquisición de un solo lote de la vacuna TD a Serum Institute, el fabricante indio de medicamentos.

También en Morelos escasea esta vacuna, de acuerdo con personal de los Servicios de Salud (SSM), pero aquellas personas que han estado en una situación de riesgo se les aplica la dosis de DTPA, que protege contra tétanos, difteria y tosferina y es parte del esquema de vacunación de niños de 4 a 6 años y mujeres embarazadas.

Sin embargo, en algunos estados también la DTPA hace falta, como en Jalisco, donde Margarita Pulido lleva un par de semanas rastreando la vacuna para su niña de cuatro años sin encontrarla, lo mismo que Elizabeth Flores, mamá de dos niños de cuatro y dos años. “Cuando voy al centro de salud me dicen que no hay, aunque mencionan que llegan vacunas a mí me dicen que no hay”. Testimonios similares se obtuvieron en Michoacán, Aguascalientes, Veracruz, Guanajuato y Estado de México, donde el personal de salud recomienda a la población adquirir el biológico en farmacias u hospitales privados donde tiene un costo de mil pesos.

De acuerdo con la Unicef y la Organización Mundial de la Salud, México alcanzó una cobertura de vacunación con la DTP de 80 por ciento de los menores de edad, mientras que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 reveló que sólo seis de cada diez adultos mayores de 20 años obtuvo una vacuna para prevenir tétanos y difteria.

“La cobertura de vacunación contra sarampión y rubéola en adultos de 20 a 59 años fue de 16.6 por ciento según la Cartilla Nacional de Salud; mientras que de tétanos y difteria fue de 68.1 por ciento”, dice el documento.

Hasta el 17 de octubre de 2022, el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud tiene el registro de 24 casos de tétanos en el país, siendo Veracruz la entidad con mayor número de enfermos al contabilizar cinco. En total hay 16 entidades con al menos un caso de tétanos este año.

Según los números de las autoridades sanitarias, en lo que va de 2022 ya se duplicaron los casos.Con información de Katy Cárdenas /El Sol de Cuernavaca, Isaura López /El Occidental, Miguel Salazar /Diario de Xalapa y Nurit Martínez