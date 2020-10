Reos pagan para cumplir sus penas en México

"Yo se lo traigo, sólo necesito saber el número del prisionero, su nombre completo y en dónde está recluido en Estados Unidos, pero le cobro 75 mil pesos”, se escucha al otro lado del teléfono la voz de un hombre quien dice ser gestor profesional en trámites penales y anuncia sus servicios en plataformas virtuales.

El hombre ofrece gestionar el traslado de mexicanos en cárceles del extranjero para que terminen de cumplir su pena en una prisión mexicana, más cerca de su tierra y su familia.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la última década, un total de 300 mil 512 mexicanos ingresaron a prisiones de 91 países de los cinco continentes. En el mismo periodo, la red consular de nuestro país en el mundo gestionó el traslado de cinco mil 35 connacionales a prisiones en México, la mayoría de ellos procedentes de la Unión Americana (96 por ciento), donde fueron sentenciados por delitos como posesión de drogas, robo, secuestro, violación e incluso homicidio.

El traslado de los reos para que cumplan aquí su condena es posible gracias a un tratado que México mantiene con Estados Unidos desde 1977. Los trámites, de acuerdo con información de la Cancillería mexicana, son gratuitos, por lo que no es necesario contratar a un abogado o gestor.

Pese a ello, el traslado de mexicanos presos desde otros países se ha convertido en un negocio para personas que cobran a sus familiares entre 75 mil y 100 mil pesos por realizar los trámites ante las autoridades extranjeras. El gestor contactado por este medio ofrece la tarifa más baja.

“Se hace un pago inicial de 25 mil para preparar los documentos y la carta en la que usted, como familiar, solicita el traslado. Posteriormente, cuando el Departamento de Justicia autorice traerlo, usted me va a pagar 25 mil pesos más y cuando el prisionero ya llegue a la cárcel en México, usted me hace el pago final de 25 mil pesos. El costo es porque hay que estar yendo y viniendo a los consulados”, dice el gestor.

—¿Y cuánto tiempo tarda?, se le pregunta. —El trámite tarda más o menos seis meses, dependiendo del delito, ¿por qué está preso? Porque si es por droga, se lo traigo, no hay problema, pero si es pollero o coyote ahí si no la puedo ayudar. Mándeme los datos completos por mensaje de texto si no maneja WhatsApp, por ahí le mando el número de cuenta para que me deposite, responde el hombre cuya oficina, según se anuncia en internet, se ubica en los Mochis, en el estado de Sinaloa.

La dependencia que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón advierte el riesgo de proporcionar información personal a quienes ofrecen realizar estos trámites.

LOS REQUISITOS

Para que un reo sea trasladado de Estados Unidos a México deben cumplirse ciertos requisitos como que acredite tener la nacionalidad mexicana; no haber vivido por más de cinco años seguidos en EU; que el delito sea castigado también en nuestro país; que la acusación no sea política, militar o migratoria; que haya una sentencia a un número determinado de meses o años en prisión; no tener procesos penales o apelaciones pendientes ni procesos migratorios pendientes, y que al momento de presentar la solicitud quede por cumplir por lo menos seis meses de sentencia.

Asimismo, para poder concretar el traslado es necesario contar primero con la autorización de las autoridades estadounidenses y después de las autoridades mexicanas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos es la única autoridad facultada para avalar una solicitud de traslado por parte de ese país, mientras que en el caso de México, sólo el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación puede autorizarla.

En lo que va del año, el gobierno estadounidense, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha trasladado a 100 prisioneros mexicanos de regreso a México para que terminen de compurgar sus sentencias por delitos contra la salud.