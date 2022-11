Ataque con misil probablemente fue lanzado por Ucrania, dice Polonia

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró hoy en Varsovia que "es probable" que el misil que impactó el martes en su territorio y causó dos muertos "fuera lanzado por Ucrania" y agregó que "nada indica" que se tratara de un "ataque intencionado contra Polonia".



Duda declaró ante los medios en la capital polaca que "lo más probable es que el misil fue fabricado en la Unión Soviética" y del modelo S300.

"Según la información que tenemos nosotros y nuestros aliados, se trataba de un cohete S-300 fabricado en la Unión Soviética, un cohete antiguo y no hay evidencia de que haya sido lanzado por la parte rusa. Es muy probable que haya sido disparado por la defensa antiaérea ucraniana", señala el mandatario.

Es así que el Gobierno de Polonia va a comunicar este miércoles a sus socios de la OTAN que el misil que impactó el martes en su territorio y causó dos muertos fue disparado por el Ejército ucraniano, esto de acuerdo a una fuente diplomática europea.

Prezydent @AndrzejDuda: Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300. Nie mamy w tej chwili dowód na to, że była to rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską. [1/2]



Según la fuente, Varsovia no invocará finalmente ante sus socios de la Alianza el artículo IV del Tratado del Atlántico Norte que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes".

El Ejecutivo polaco se habría puesto ya en contacto con sus aliados de la OTAN para confirmarles esta información, según la cual se trató de un misil antiaéreo ucraniano que se desvió de su trayectoria.



Ya en una comparecencia ante la prensa la pasada madrugada, el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que lo sucedido "es poco probable que se repita" y que no es el comienzo de un ataque organizado o intencionado.



Algunas fuerzas del Ejército polaco y otros cuerpos de seguridad del país han sido puestas en estado de máxima alerta y en un mensaje de este miércoles, el ministro polaco de Defensa, Mariusz Blaszczak, informó de que "los sistemas de defensa aérea y unidades militares seleccionados, tanto de las fuerzas terrestres como de la armada, están en alerta máxima".



"El ejército polaco está monitoreando la situación. Estamos en constante contacto con nuestros aliados", concluye el comunicado del ministro.



Tras registrarse una explosión producida por un misil en el pueblo polaco de Przewodów (este), a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, que causó la muerte a dos personas, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki compareció anoche ante la prensa para pedir calma a sus compatriotas y alertó contra la proliferación de noticias falsas, provocaciones y desinformación "que solo benefician a Rusia".

OTAN cree que Rusia no atacó Polonia

La OTAN no considera que Rusia haya atacado a Polonia y cree que el misil que cayó en ese país y mató a dos personas procedía de la defensa aérea de Ucrania, según el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

"No tenemos indicios de que esto haya sido el resultado de un ataque deliberado y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN”, afirmó Stoltenberg, tras una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones de la organización.