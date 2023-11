“Es algo tan rutinario, que la gente ya no detecta los riesgos que tiene en su casa”, comentó el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC), Gustavo Paredes Moreno, al destacar la importancia de que las personas aprendan a identificar los riesgos que tienen al interior de sus hogares, de ahí que la corporación realizará una visita a las viviendas para hacer consciente al ciudadano de los riesgos que hay en su entorno.

La intención es llevar a cabo un análisis de riesgo en cada vivienda y que sea la misma población que ayude a realizarlos y detectar sus áreas de oportunidad para a partir de ahí saber cómo protegerse.

Tradicionalmente, la temporada invernal es propensa al incremento de los incendios en casa habitación, por ello y anticipándose a esa situación de riesgo, personal de Protección Civil trabajará a través del plan preventivo invernal, el cual se aplicará tanto en zona urbana, como rural y de esta manera llevar la prevención a las familias.

PC apoyará a ciudadanos en identificación de riesgo en casas / Foto: Cortesía | PC

“Que la gente sepa qué hacer para que su vivienda no se incendie, qué hacer para no intoxicarse en esta temporada que es muy propicio para colocar estufas de leña, de gas o calentadores; que estén protegidos y no haya algún accidente que pueda ser fatal para ellos”, comentó.

Y es que de acuerdo a la temporada, el pronóstico indica la presencia de 51 frentes fríos, de ahí que con base en esta información se trabaja en el plan preventivo invernal el cual se dará a conocer a finales de este mes.