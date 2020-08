Se metió con todo y camioneta a Parque de Nazas

Nuevamente, es el exceso de alcohol el que provoco un aparatoso accidente en las principales calles de la ciudad de Durango, en esta ocasión fue una conductora la protagonista, ella de nombre Paola y quien alrededor de las 6 de la mañana se metió con todo y camioneta al parque ubicado en Nazas y Pino Suárez, aparentemente, alcoholizada.

Tras el dramático accidente que alertó a los elementos de vialidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a los paramédicos de la Cruz Roja durante los primeros minutos de este día, el percance arrojó un saldo de tres lesionados, la camioneta como pérdida total y una serie de daños estructurales al parque.

Según vecinos del lugar, indicaron que la camioneta circulaba por la calle de Nazas y al llegar a este parque, Paola perdió el control de la camioneta negra Explorer e irrumpió ferozmente hasta terminar dentro de éste, afortunadamente, solo fueron daños materiales y lesiones que no ponen en riesgo a los tres tripulantes, no obstante, la escena evidencio que los pasajeros fueron afortunados al no resultar con daños de mayor gravedad.

A Paola de 29 años de edad la acompañaban Madeline de 22 y Cristian de 28 años, quienes oportunamente, recibieron los primeros auxilios de manos de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana