Congreso de Jalisco aprueba el matrimonio igualitario

Con reformas a varios artículos del Código Civil, y con votación mediante cédula para evitar que sea público, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó el matrimonio igualitario en la entidad.

Tras un largo día lleno de manifestaciones de diversas agrupaciones a favor o en contra del tema, de varias sesiones y de retrasos, diputados el miércoles por la noche arrancaron con la discusión de varios temas de la diversidad sexual, sin embargo, no fue sino hasta casi las 2 de la mañana que la propuesta del matrimonio igualitario fue avalada por 26 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones.

Hasta antes de estas reformas en el Código Civil se establecía que el matrimonio se deberá dar entre "un hombre y una mujer", sin embargo, con las modificaciones aprobadas también se contemplaría a las parejas del mismo sexo, al cambiar el término por "dos personas".

Las modificaciones se hicieron a los artículos 258, 260 y 267 Bis del Código Civil.

El artículo 258 detalla, ya con los cambios, que el matrimonio es una institución por medio del cual "dos personas deciden de manera libre para realizar la comunidad de vida"; el 260 delimita que para contraer matrimonio "las dos personas" necesitan contar con cuando menos 18 años de edad; en tanto que el 267 Bis dice que "las personas" contrayentes acreditarán ante el oficial del Registro Civil haber recibido el curso prematrimonial.

Previo a la aprobación del dictamen legisladores se fueron a debate con respecto a llevar o no la votación por cédula. Mirelle Montes y Julio Hurtado del PAN y José María Martínez de Morena pugnaron porque fuera por tablero abierto, sin embargo, Susana de la Rosa (Futuro), quien fue la que pidió que el voto fuera secreto, justificó esto por temas de seguridad ante las agresiones que dos legisladoras sufrieron por grupos que no apoyan estas iniciativas.

Diputados de Hagamos, Movimiento Ciudadano (MC), Futuro y Morena hablaron sobre lo conseguido con esto, ante la deuda histórica que se tenía para con la comunidad de la diversidad sexual.

"No se trata de una decisión en abstracto, es una decisión que impacta en la vida de las personas. Hoy voy a votar a favor del matrimonio igualitario no a través de cédula, de un voto secreto, por más que quieran justificarlo", expresó en tribuna el coordinador de la fracción de Morena, José María Martínez.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, habló de los años que tuvieron que pasar para ser de esto una realidad y cómo es que se ha demostrado cada vez más a los conservadores que no hay un solo tipo de familia, algo en lo que coincidió también la diputada de MC, Dolores López Jara.

"El discurso de odio no pertenece a la gente buena de Jalisco. Efectivamente estos temas no nos van a dividir. Respeto la valentía de quienes se han posicionado en contra, pero también que quede en su responsabilidad que en este país no habemos personas de primera o de segunda, aquí la dignidad humana es lo que vale", añadió la emecista.

Cabe recordar que estas reformas se hicieron a más de seis años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera fallo para declarar inconstitucional el prohibir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Aprueban multas por terapias de conversión y reconocen identidad de género

Con reformas al artículo 202 TER del Código Penal, la propuesta original -impulsada en la pasada legislatura por Salvador Caro- establecía penas de 1 a 3 años de prisión y la inhabilitación de su ejercicio a los profesionales de la salud y a persona física o moral que imparta, promueva, emplee, aplique, obligue o financie estas prácticas.

La propuesta de modificación la impulsó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Dolores López Jara y establece las multas "a la persona que obligue a otra que tenga definida su identidad o expresión de género y orientación sexual, a someterse a tratamientos que pretenda modificar o imponer la expresión o identidad de género, o la orientación sexual de la persona a través de las llamadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género)".

La sanción incrementará una cuarta parte cuando estas se realicen en contra de personas que no cuenten con la capacidad de comprender el hecho.

Por otro lado, y 26 votos a favor, 10 en contra y una abstención, diputados aprobaron reformas a la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y al Código Civil, con la finalidad de que se reconozca la identidad de las personas transgénero en las actas de nacimiento.

También, con cambios de último momento se eliminó la posibilidad de que a esto puedan acceder las infancias trans, ya que en el dictamen se estableció que el reconocimiento de identidad de género en el acta de nacimiento podrán solicitarlo ante el Registro Civil solo mayores de edad.

