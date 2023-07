Estamos en tiempo de guerra: la Iglesia católica en Chiapas levanta la voz

San Cristóbal de las Casas.- La descomposición social en Chiapas por la espiral de violencia que se ha dado en el estado en los últimos meses no sólo ha sido denunciada y alertada por la población y organizaciones de derechos humanos. La iglesia católica también ha levantado la voz ante los "focos rojos" que se han encendido en distintas regiones de la entidad.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a cargo de monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, ha advertido, incluso, que en Chiapas "estamos en tiempo de guerra".

La situación ha orillado, en otros casos, a que los templos cierren sus puertas por la escalada de violencia. Es el caso de la iglesia de la Santa Catarina de Pantelhó.

Los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y CJNG ha provocado el desplazamiento de unas tres mil personas por la situación de violencia. Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

"Nos preocupa el incremento de la violencia en los diferentes municipios, la inseguridad, migración, abandono del campo, desapariciones forzadas, feminicidios, trata de personas, despojo de nuestras tierras y territorios, provocando temor, terror, pánico, desplazamiento forzado interno y desestabilización social, cultural, económica, política, religiosa, paralizando la sociedad en general, deteriorando el tejido social”.

En un recorrido que hizo El Sol de México en este municipio, hoy tomado por elementos del Ejército, la Guardia y la Policía Estatal, se pudo constatar este fenómeno. En el recinto, un hombre de unos treinta años se apresuró a echar candado a la reja de entrada a la parroquia y apresurar el paso ante las preguntas.

Sólo una manta fue desplegada en el exterior de la iglesia:

No a la violencia. No al alcoholismo. No a las drogas y no al crimen organizado

El 3 de julio, en la alcaldía de Frontera Comalapa, unos cuatro mil feligreses católicos realizaron una peregrinación por las principales calles del municipio.

En la iglesia del Santo Niño de Atocha, los pobladores oraron por el regreso de la paz a Chiapas. Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Luego, en un acto religioso en la iglesia del Santo Niño de Atocha, los pobladores oraron por el regreso de la paz a esta región, donde se dieron cruentos enfrentamientos a finales de mayo entre los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que orilló al desplazamiento de unas tres mil personas por la situación de violencia en la zona.