Desolación y aparente calma en Culiacán, Sinaloa, tras jornada violenta

Culiacán, Sin.- Culiacán ha amanecido este 6 de enero, Día de Reyes, en aparente calma, informó la Secretaría de Seguridad Pública a las 6 de la mañana, indicando que no se han registrado incidentes durante la noche y la madrugada.

"Informar que no se ha presentado ningún incidente durante el transcurso de la noche, consideramos que existen las condiciones para regresar a las actividades habituales", afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, desde su cuenta de Twitter.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha pedido a la ciudadanía que, si circula en vehículos con polarizados, lo haga con los cristales abajo para ser vistos por el operativo que se mantendrá activo.

Desde anoche, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que la seguridad ha sido reforzada con mil elementos.

A partir de las 10 de la noche, la Fiscalía desplegó varias brigadas por la ciudad para recoger los saldos de una guerra desatada por la captura de Ovidio Guzmán López, conocido como "El Ratón".

La Fiscalía ha pedido apoyo para poder realizar su trabajo y hacer sus diligencias.

Por último, se ha anunciado que hoy el sistema de transporte en Culiacán se reactivará de manera escalonada, de acuerdo con las alianzas de transportistas. Se espera que, en caso de que no se registren eventos violentos, las actividades se normalicen durante la mañana.

Culiacán, un cementerio de vehículos incendiados

El ambiente en la ciudad capital del estado es tenso y tranquilo al mismo tiempo este viernes 6 de enero, después de un día de disturbios y enfrentamientos entre las autoridades y el crimen organizado.

Aunque las autoridades no han informado sobre incidentes violentos recientes, las principales calles de Culiacán siguen vacías. El Sol de Sinaloa hizo un recorrido por algunas de las áreas donde se registraron bloqueos y se notó la ausencia de patrullas.

Todo el bulevar Pedro Infante, desde el cruce con Calzada Aeropuerto hasta la Central de Autobuses y bulevar Rolando Arjona, es un cementerio de vehículos incinerados.

Camiones de pasajeros, vehículos de carga y autos particulares se encuentran regados, en el punto de la Unidad de Servicios Especiales se encuentran abandonadas varias camionetas de modelo reciente que fueron utilizadas en un enfrentamiento con personal de las Fuerzas Armadas.

Incluso se logró observar que algunas unidades ya fueron vandalizadas y no tienen llantas o sus accesorios fueron extraídos. Aquí no hay elementos policiales, ni militares.

La zona sigue desolada, salvo por alguno que otro vehículo que se aventura para el rumbo de Valle Alto. La central de autobuses continúa sin operaciones y los sitios de taxis están vacíos.

Lo mismo ocurre más adelante, en las inmediaciones del Congreso y Malecón Viejo, donde no se observa ninguna patrulla circular.

La ciudadanía optó por continuar bajo resguardo: no hay supermercados abiertos, no hay filas de padres de familia en las escuelas, no hay más que la soledad de un amanecer entre los escombros de vehículos reducidos a cenizas.

Comercios regresan a sus actividades

Los comerciantes del centro de la capital del estado han anunciado el regreso a sus actividades normales este viernes 6 de enero, tras el aviso de las autoridades de que no se ha registrado ningún incidente violento en las últimas horas.

En un comunicado, la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán ha señalado que, aunque se mantienen atentos a posibles cambios de escenario, esperan que la situación continúe estable.

Los comerciantes dieron a conocer lo siguiente:

Realizar todos los mecanismos de información con la planta laboral para transmitir esta actualización.

Estar atentos para reaccionar ante un posible cambio de escenario y salvaguardar la seguridad y la integridad física de los trabajadores.

Actuar bajo criterio y dependiendo de cada una de las circunstancias particulares.

Estar atentos a los reportes oficiales de las autoridades y los medios de comunicación.

Con información de El Sol de Sinaloa