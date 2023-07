Identifican 11 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Tamaulipas

Once de los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas de Reynosa, Tamaulipas, son reconocidos por sus familiares por tatuajes y la ropa, aunque aún falta la confirmación oficial de la Fiscalía General del Estado.

La representante del colectivo "Amor por los desaparecidos en Tamaulipas", Edith González, informó que por tatuajes se han identificado 5 cuerpos y 6 por las prendas de ropa.

“Es correcto, estamos hablando de 11 personas, debido al tiempo ha sido posible hacer algunas identificaciones”, precisó.

Explicó que existe un protocolo de identificación por parte de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas que será lo que finalmente confirme si se trata de estas personas.

"La mayor parte, los posibles positivos son de Reynosa y lo que hemos estado verificando es que son de colonias aledañas, son del sector o de sectores aledaños", indicó.

Señaló que las personas que pudieran ser familiares de estos cuerpos señalaron que estos desaparecieron en un periodo de máximo un año.

"Algunos eran de dos meses, otros eran de seis meses, otras eran menos de un año, otras más de un año. Como estaban los cuerpos completos eran de dos meses, y pues la osamenta que ya tenía más de un año", planteó.

Puntualizó que hasta el momento se mantiene la cifra de 28 cuerpos y que las autoridades ya están trabajando en el lugar.

“Anda circulando información falsa; no van 50 cuerpos, no se han descubierto nuevas fosas, no hemos puesto ninguna queja, si están trabajando el lugar; la Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal de Búsqueda”, apuntó.

Piden una vigilia permanente

Destacó que una vez que las autoridades ya se encuentran procesando el sitio, lo que han solicitado es que se aplique un operativo.

“El único error que estamos viendo y que están cometiendo es que no están resguardando el área, se está trabajando muy bien con la llegada tardía pero se está trabajando bien”, apuntó.

La activista, que busca a su hermano menor de edad, confirmó que entre los hallazgos se encuentra el cuerpo de un bebé.

“Sí hay restos de un bebé, no podemos decir si falleció al morir su mamá con un embarazo avanzado o qué pasó, salieron los restos de un bebé”, destacó.

Pidió a los personas que tengan desaparecida a una mujer embarazada o un bebé en Tamaulipas se acerquen al colectivo y a las autoridades, con la esperanza de lograr la identificación de este cuerpo como ha ocurrido con los restos que han sido identificados por la ropa y tatuajes.

