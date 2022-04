El hijo de Ceci Flores continúa desaparecido; pruebas ADN lo revelan

Este lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) comunicó que los restos óseos localizados en el kilómetro 5 de la calle 20 Sur por Cecilia Patricia Flores Armenta, no corresponden a los de su hijo, Marco Antonio, confirmando lo señalado por el líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Te puede intersar: Caso Debanhi: revelan nuevas pistas, pidió auxilio en empresa de transportes y ya no salió

Sociedad Creo que encontré a mi hijo, reconozco su dentadura y cráneo: madre buscadora en Sonora

La autoridad indicó a través de redes sociales que se realizaron pruebas de genética de ADN en el laboratorio CIF, donde se obtuvo un resultado negativo.

Sin embargo, la FGJE se mantiene con los trabajos de investigación, apoyo y acompañamiento, señaló, de todos los colectivos de Sonora en su lucha por localizar a sus seres queridos.

El pasado 14 de abril, Cecilia Flores Armenta expresó que recibió un llamado anónimo, donde le decían que ahí encontraría lo que buscaba, por lo que se trasladó a la ciudad de Hermosillo para hacer la búsqueda.

Con relación a los restos óseos localizados en km 5 de la Calle 20 Sur el día 14 de abril por @CeciPatriciaF líder de @madresbuscan quien consideró que podría tratarse de su hijo, se informa que tras pruebas de Genética de ADN en el #LaboratorioCIF, se obtuvo resultado negativo. pic.twitter.com/3eYpYUx1Rg — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 18, 2022

Al cabo del tiempo, localizó una osamenta, la cual consideró en su momento que podría ser la de su hijo, ya que las facciones como la dentadura y el cráneo eran muy similares a las de su hijo Marco Antonio, quien desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino.

"Ayer que lo encontré por el llamado anónimo sí me derrumbé; me sentía muy mal y no sabía qué hacer”, dijo Ceci Flores.

Cabe señalar que esta es la tercera vez que la madre y activista recibe un llamado para informarle sobre el paradero de su hijo.

"Y yo lo encuentro, pensando que es mi hijo y no lo es, entonces me tengo que tranquilizar, tengo que agilizar los trámites para que hagan la prueba de ADN para ver si hay compatibilidad conmigo, igual si no es mi hijo, será uno de los miles de hijos que adopté en la búsqueda", aclaró.

Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy. Reconozco su dentadura y forma de cráneo. Siento que me derrumbo. pic.twitter.com/j4TN8nYvV4 — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) April 15, 2022

Desde el 2015, Cecilia Flores realiza rastreos en campo en Sinaloa, cuando desapareció su hijo Alejandro Guadalupe, de 21 años de edad, en Los Mochis.

Luego de la desaparición de su hijo Marco Antonio, la mujer realiza búsquedas en el Estado de Sonora para poder localizar a su hijo, sin embargo no ha sido posible.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo