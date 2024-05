Desde el pizarrón

La certificación o acreditación educativa de carreras es un proceso valorativo que tiene su origen en Estados Unidos y que se practica desde hace muchos años; actualmente ha sido adoptado en algunos países, que han acogido normas que posibilitan valorar la calidad de un programa educativo concreto.

Esta acreditación de carreras universitarias implica un proceso mediante el cual una institución educativa (primordialmente universidades) evalúa y reconoce oficialmente que un programa de estudio cumple con ciertos estándares de calidad académica, acreditación que es otorgada a nivel institucional y valida la calidad de la educación ofrecida por la institución en su conjunto; el órgano acreditador valora diversos aspectos, como el plan de estudios, la calidad del profesorado, los recursos educativos, las instalaciones, entre otros.

Certificar y acreditar carreras y programas universitarios ofrece una serie de ventajas tanto para las instituciones educativas como para los estudiantes y la sociedad en general, por ejemplo:

Asegurar que los programas y carreras universitarias cumplen con estándares de calidad establecidos, lo que garantiza que los estudiantes reciben una educación de alto nivel.

Aumentar el reconocimiento internacional de las instituciones educativas y sus programas, lo que puede ser beneficioso para los estudiantes que deseen continuar sus estudios en el extranjero o buscar empleo en el ámbito internacional.

Comprometer a las instituciones educativas con la mejora continua de sus programas. Esto puede llevar a una mejora constante en la calidad de la educación ofrecida.

Otorgar confianza al público en general, incluidos los empleadores, los estudiantes y sus familias. Saber que una institución o programa está certificado o acreditado puede proporcionar tranquilidad y seguridad sobre la calidad de la educación.

Acceder a fondos y recursos: En algunos casos, la certificación y acreditación pueden ser requisitos para acceder a fondos gubernamentales, becas u otros recursos financieros. Esto puede beneficiar a las instituciones educativas al proporcionarles los recursos necesarios para mantener y mejorar sus programas.

Adicionalmente, la certificación y acreditación de carreras y programas universitarios contribuyen a elevar la calidad de la Educación Superior al establecer estándares de calidad en aspectos como los planes de estudios, la calidad del profesorado, los recursos educativos, las instalaciones y la gestión académica, fomentando una cultura de mejora continua en la que las instituciones buscan constantemente formas de mejorar la calidad de su educación, innovando y destacando en áreas específicas como la introducción de nuevos enfoques pedagógicos, la integración de tecnología educativa avanzada, la colaboración con la industria y la investigación de vanguardia, lo que mejora la reputación de las escuelas y aumenta su atractivo para los estudiantes, los empleadores y otras partes interesadas, lo que a su vez atrae a escolares de alta calidad y facilita la colocación laboral de los graduados.

En Durango, las instituciones de educación Superior cada vez más se están incorporando a este contexto de la certificación y acreditación de carreras y programas universitarios, un ejemplo de ello es lo que ocurrió el pasado 29 de abril del presente año en la Universidad Tecnológica de Durango, en que en el marco de la Presentación de su Plan de Desarrollo Institucional 2023-2028, se dio a conocer que la UTD recibió certificaciones internacionales para algunas carreras y reacreditación para otras, otorgadas por los organismos Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas y Contables (CASECA); Consejo de Acreditación de Comercio Internacional (CONACI) y la Compañía Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA).

En estos procesos estuvieron involucradas las carreras de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios, Operaciones Comerciales Internacionales, Licenciatura en Innovación de Negocios, Operaciones Comerciales Internacionales; además de las Ingenierías en Mecatrónica, Mantenimiento Industrial y Energías Renovables.

Lo anterior demuestra que las instituciones de educación Superior en Durango cumplen con estándares de calidad, lo que aumentará las oportunidades de empleo para los graduados, mejorará la capacitación de la manufactura y mentefactura como fuerza laboral local, para impulsar sectores clave de la economía y promover la innovación y el desarrollo en diferentes áreas, campos de profesionalización para los que ya se están instalando en nuestra región empresas que den oportunidad al talento duranguense, para que se queden en Durango y desde aquí se aporte al desarrollo socieconómico y la colaboración internacional del presente y del futuro.