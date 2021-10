Observatorio internacional

Ciencia, científicos y política





Estimado lector, me propongo presentarle mi artículo sobre estos tres aspectos y su relevancia para la humanidad. Es menester mencionar que estoy muy lejano de un artículo científico.

La ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, natural y artificiales a través de la observación, experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido.

Según el británico William Whewell en 1883, un científico es una persona que participa y realiza una actividad sistemática para generar nuevos conocimientos en el campo de las ciencias.

La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. También se le considera como arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los Estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad (Wikipedia).

De forma indubitable, la ciencia a través de la investigación, nos brinda repuestas y propuestas de soluciones para los retos que se presentan en la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. Tiene un rol esencial del cual se beneficia la sociedad. La ciencia genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. (https://es.unesco.org).

En un artículo de la doctora Clara Inés Pardo Martínez (El Portafolio), citó: “En las sociedades actuales, el conocimiento es reconocido como un gran desafío a nivel económico, político y cultural, al punto de calificar de forma justificada a las sociedades que emergen actualmente y logran mayores niveles de desarrollo y calidad de vida”.

Si bien reconocemos la importancia de la ciencia, no se puede eludir la importancia de los científicos, los cuales desarrollan nueva información acerca del mundo que nos rodea, vencer retos, encontrar resultados y presentar propuestas de solución a los diferentes aspectos de la vida contemporánea.

La actividad de los científicos ha aumentado considerablemente en términos de velocidad, eficiencia y eficacia, resultados y propuestas de solución, merced a los trabajos colaborativos con otros científicos que poseen conocimientos especializados diferentes a los suyos, a las nuevas tecnologías, a los retos geográficos comunes y a la comunicación cibernética. (Científico-educaweb.com).

Me gustó mucho un artículo de Jaime Lóring en el que se refiere a la importancia de la política. Cito: ¨Yo no soy político, pero me gusta y me interesa la política. Lo mismo que me gusta la música, pero no sé tocar el piano, ni el violín, ni la guitarra. Me gusta ir a los conciertos, aprecio cuando la orquesta toca bien o toca mal, pero soy incapaz de ponerme en su lugar”. (diariocordoba.com)

Continúo la cita “Me gusta y me interesa la política por tres razones. Primero, porque la política determina el bienestar o la desgracia de mucha gente. Segundo, la política es el instrumento para implantar la justicia social. Tercero, la política mira al futuro más que al pasado, incluso que al presente. El pasado es asunto de los historiadores. El presente es asunto de los técnicos. El futuro es el asunto de los políticos. Las sociedades necesitan un horizonte histórico hacia el cual dirigirse”.

Si las sociedades emergen y logran mayores niveles de desarrollo y calidad de vida con la ciencia, científicos… y la política, ojalá que haya más apoyo para dos de los vértices de este triangulo: la ciencia y los científicos.

¡Hasta la próxima!