Sal a votar el 2 de junio, hazlo por tu familia, por tu país, por tu mundo

El evangelio del domingo de la semana antepasada nos dice: “Es un mentiroso… La verdad no vive en él…” ¿Coincidencia? ¡No! En el reino de Dios no existen coincidencias, por la sencilla razón de que absolutamente todo tiene un propósito, ya que de no ser así, el universo sería un caos sin nadie que estuviera a cargo.

En la Biblia, el mensaje de Dios: “No tengáis miedo” viene 365 veces, lo que nos habla de su protección sin límite de espacio ni de tiempo. Nos comenta el Padre durante la Misa, y agregó: A ver, levante la mano el que no pueda dormir porque tiene miedo…

Entre las personas que levantaron su mano vi a un niño como de 5 años, sentado en el piso a los pies de su padre que estaba de pie. Me acerqué a él conmovida, y acariciando su cabeza con verdadera ternura, le dije: Mi querido niño… ¡Vete para allá! Le ordenó el padre, señalando la columna que impedía ver algunas personas. Luego me di cuenta que el pequeño se encontraba con su madre, quien me sonrió amablemente. Al final de la misa la vi bañada en lágrimas, mientras el hombre que tenía claros signos de adicciones salía a paso rápido delante de mí. No me acerqué a ella porque había un sacerdote al que podía acudir.

Mis niños… nuestros amados niños siempre víctimas de la gran tragedia humana, que no ha sabido amarlos como merecen, pero también siempre amados por quienes vemos en ellos la inocencia, la gracia de ser, las primicias de Dios y de nuestras vidas, que nos motivan a ser mejores seres humanos, a sembrar y a cosechar por ellos y para ellos, por la familia y nuestro mundo. ¿Qué será de las nuevas generaciones si sólo les dejamos los despojos de un planeta que nos fue dotado de verdadera belleza, y abundancia a la que la brutalidad y la ignorancia que reina en él se empeña en destruir porque lo hemos dejado en manos de líderes y gobiernos en los que no hay amor a Dios, y por lo tanto, tampoco al prójimo porque si no amas a Dios, ¿cómo podrías amar a un semejante, reconociendo a Dios en él? No me digas que a través de tu cerebro o de tus genitales. Eso está bien para un animalito, pero no para un ser humano que fue hecho semejante a Dios. ¡Conócelo! Para que puedas conocerte y actúes entonces como lo que eres: hechura y semejanza de Dios nuestro Señor.

Xóchil Gálvez, candidata a la presidencia por la alianza PRI, PRD, PAN, me parece una buena persona, valiente, honesta y muy trabajadora, que, en colaboración con su equipo de trabajo, verdaderamente quiere servir a esta tierra a la que falta el agua, pero sobra sangre de su gente que la riegue. El total de mexicanos que hemos entendido lo que es el bien común, estaremos en oración y adoración al Santísimo Sacramento, misas, rosarios, sacramento de la reconciliación, etc., con toda esa ayuda tan desperdiciada por los humanos, que nuestra Iglesia Católica tiene para alcanzar la misericordia de Dios, además del abundante trabajo práctico que ayude a limpiar toda esa porquería con que los amantes de la cultura de la muerte han envuelto nuestro mundo…

Amadísimo Señor Jesucristo: con el poder de tu sangre preciosa, sellamos a las víctimas de la delincuencia, la que abarca no sólo tráfico de drogas y de armas sino también de personas, secuestros, tortura, asesinatos, terrorismo, y todo ese río de sangre y corrupción que amenaza con destruir esta humanidad tan herida por sus propios hijos, y a éstos para que puedan comprender que su misión en la vida es la de servirte a ti, sirviendo a sus semejantes. Ése es el verdadero, el único sentido de existir, porque la vida no florece en un corazón de piedra.