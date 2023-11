Resulta que López Obrador considera a la Feria del Libro actividad de derecha





A los aspirantes a cargo de elección popular, les ha dado por promoverse a través de espectaculares.

Así podemos ver en algunos cruceros promoción para Gina Campuzano; la destacada panista que quiere ser abanderada al Senado por el Frente Amplio por México.

En otro espectacular vemos a Otniel García, con un mensaje muy concreto: Jurista. Soy Otniel.

También quiere ser senador.

Pero quien más se promueve por Morena, es Sandra Amaya, actual coordinadora de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).

Luis Enrique Benítez Ojeda deja entre ver por ahí uno que otro.

Suponemos que creen que esta promoción les puede redituar las candidaturas.

Quizá les sirva, pero no serán definitivas.

En el caso de Morena, las mujeres de las que saldrá la senadora, no son muchas: son Sandra Amaya y Marina Vitela.

Pero si va a ver encuestas que no sean amañadas y que se respete realmente el resultado, la abanderada de Morena debe ser para repetir, la doctora Margarita Valdez Martínez.

En realidad la única senadora que tiene Durango.

La única de territorios, porque los otros dos, Gonzalo Yáñez, está más dedicado a su partido el Partido del Trabajo (PT) y a hacer campaña en la capital, que a prestarle atención a la raza de Durango.

Y el otro senador, el chapulín José Ramón Enríquez, no creo que sea considerado, dado que es muy veleidoso de partido.

Pues resulta que AMLO considera a la Feria del Libro una actividad de derecha.

O sea, de “fifís”.

Visto lo anterior, y si se va a hacer una Feria del Libro para los adeptos al presidente, nunca habría Feria, pues es el partido de los “chairos”, y los “chairos” no leen.

Luis Fernando González Achem fue ratificado como dirigente municipal de la Unidad Revolucionaria, que aglutina la vieja guardia del PRI.

Bien merecido el nombramiento, porque el güero Achem es priista de a de veras, que no pierde oportunidad de ratificar su militancia y que aunque no tenga chamba, siempre está presente para cualquier acto del tricolor, no obstante su quebrantada salud.

Felicidades al exalcalde.