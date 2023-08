NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- A escasos días de haber sido electa y faltando tres para ser coronada Reina de la Feria Regional Nuevo Ideal 2023, Alejandra Zurita Montenegro disfruta de la bella experiencia con su familia y amigos.

Te recomendamos: Alejandra Zurita es la reina electa de la Feria Nuevo Ideal 2023

Me siento muy contenta, muy satisfecha, por el papel que tuve (En el proceso de elección), claro que siempre se puede mejorar, feliz de haber convivido, hecho y deshecho, pasar la experiencia, la disfruté al máximo, menciona al ser entrevistada en uno de tantos restaurantes de calidad que tiene la región.

Respecto a la próxima ceremonia de coronación e inicio de la fiesta popular, que será el viernes 18 de agosto, responde que es la mejor parte la que viene, la que se da por realizado todo, esperarla, prepararnos y más que nada a darle la cara al pueblo y ver que tiene una reina digna y representarlos

Alejandra Zurita, a la espera de ser coronada Reina de Nuevo Ideal./ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Buscaré hacer mi papel de la mejor manera, siempre he buscado hacer las cosas bien, fuera y dentro del ojo público y en este caso, mucho mejor, destacó.

Estoy por iniciar mis prácticas profesionales y el mes de diciembre próximo es mu graduación; como quien dice ya salí de clases y solo falta realizar mi práctica, trabajar y graduarme como Licenciada en Cosmetología, adelantó al Sol de Durango.

Que la gente vaya a la Feria, disfruten a su familia, en la compañía que gusten ir, que disfruten las actividades, rodeo, rutas, el teatro del pueblo, eventos que hay para todas las edades, desde los niños hasta los más grandes, todos serán bienvenidos, señala al hacer una invitación a los neoidealenses y habitantes de los municipios aledaños.

Recuerda que en el momento más emotivo en la ceremonia de elección, pasaron mil cosas por su mente. Dios, gane la que gane, gracias por tenerme aquí presente, pensé en ese momento; Veía a mis compañeras al pasar la pasarela, con su rostro de felicidad; al verme más realizada, alegre, desenvuelta, fue bonito ver a mi familia, a mis amigos, felices, gritando, al momento de que se dijo el nombre de la princesa real, pero fue hasta que escuche mi nombre como la reina, menciona.

No me cabía la sonrisa, no me la creía, muy emocionante, después de todo el proceso que pasó, el esfuerzo, los desvelos y las malpasadas, de aquí para allá; fue un momento bello, dice al reportero.

Las jóvenes realizaron su paseo por la pasarela, elegantemente instalada en la parte delantera del salón / Foto: Cortesía |

Con 1.68 metros de estatura, nacida el 10 de julio de 2002, signo zodiacal cáncer, su afición es estar con la familia e ir al gimnasio.

De ahí en adelante, me lanzo pero soy más de estar en mi entorno; me gusta mucho el ejercicio, al regresar a Nuevo Ideal los fines de semana los disfruto con mis sobrinos, acudir con ellos a comer un elote a la plaza, la nievecita.

El mensaje a la juventud es que todo es posible, siempre que haya esfuerzo; habrá trabas en el camino, con altas y bajas en los sentimientos de joven; hay momentos de cabizbajo y después andamos con todo, pero lo cierto es que siempre se puede llegar a la meta.