Asisten damas a la II Junta de Consejos de la Mesa Redonda

En el marco de la II Junta de Consejos Directivo, Consultivo, Directoras y socias de La Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana, A.C., las damas pertenecientes al estado de Durango rindieron su informe de actividades.

Un nutrido grupo de damas de Mesa Redonda Panamericana de Durango, asistieron los días 23 y 24 de febrero del presente año al evento, siendo encabezado por la gentil señora Martha Rincón Arredondo en su calidad de directora.

También estuvieron presentes la Coordinadora y Pro coordinadora de la Zona VIII Celina Aguirre de Félix y Lucila Córdova de Burciaga, respectivamente quienes rindieron su informe, dando a conocer el número de becarios y acciones o actividades realizadas para la obtención de fondos para pago de becas quienes fueron muy felicitadas por la Consejera Gloria Sosa de la asociación nacional por el esfuerzo realizado.

Martha Rincón al rendir su informe./ Foto: Cortesía

Les acompañaron las socias Perla Guadalupe Valdez Rincón, Luz María Gutiérrez Enríquez, Olga Yolanda Soto Cháidez, Norma Herrera de Flores y Patricia Alanís Quiñones, todas ellas con una gran disposición de participación.



Muy emotivo mensaje de agradecimiento pronunció la Presidenta Nacional señora Magdalena Santos Flores de Tamez, quien expresó su congratulación por la asistencia de las damas pertenecientes a las diferentes asociaciones de la República Mexicana.

Señora Lucila Córdova Medina pro coordinadora de la Zona VIII./ Foto: Cortesía

También se contó con la presencia de las consejeras, vicepresidenta y su mesa directiva y la distinguida presencia de la invitada especial Jani Marichal siendo en esta ocasión la mesa anfitriona de Monterrey, Nuevo León.A lo largo del evento se contó con momentos de aprendizaje y de grata convivencia entre todas las asistentes, quienes reafirmaron su lema “Una para todas, todas para una, One for all and one for all”.