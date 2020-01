Atole de pinole

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- ¡Hola, qué tal!, espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mí estar compartiendo estas líneas con ustedes por quienes existe este su espacio; deseando que este inicio de semana sea muy bueno y esté lleno de acciones y retribuciones fructíferas para todos, así como la que acaba de terminar a cada paso haya dejado una huella en sus vidas.

Y bueno después de un rico fin de semana, esta semana comenzamos a compartir esta deliciosa bebida, mandando una felicitación muy especial para ENRIQUE RODRÍGUEZ, puesto que mañana 18 de enero, estará festejando su cumpleaños, a este chavo súper buena onda y entusiasta, deseándole el mayor de los éxitos al lado de su hermosa familia, ya que sin duda alguna ahora sí tiene los complementos perfectos.

Esta semana reconocemos en MELINA NEVÁREZ GARCÍA, como la chica más dedicada, que, en palabras de sus amigas y compañeros, es una gran representante de la belleza, puesto que su belleza no se limita sólo a su físico, sino que tiene una alma muy bonita, que es lo que cautiva a las personas.

ALESANDRA SANDOVAL REYES, es una chica de gran belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla, la cual cuenta con muchas amistades por su nobleza y calidad como persona.

Sin duda alguna encontrar a un amigo es encontrar un tesoro invaluable, es caminar acompañado de aquella persona que si te ve caer te tenderá la mano para ayudarte a levantar, quien te acompañará en los momentos más difíciles y por supuesto que en los que estén llenos de felicidad estará presente, y así es ARIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, una gran compañera y amiga, deseándole lo mejor del mundo, ya que este tres de febrero se encontrará celebrando su cumpleaños.

Esta semana reconocemos en KARIME RIVERA GUTIÉRREZ como la chica más dedicada, que, en palabras de sus amigas y compañeros, es una gran representante de la belleza, puesto que su belleza no se limita sólo a su físico, sino que tiene una alma muy bonita, que es lo que cautiva a las personas.

SAMANTHA NÚÑEZ ORTIZ, recibe una felicitación muy especial ya que este veintitrés de enero esta guapa mujer estará de fiesta al celebrar un año más de vida, por lo que en esta ocasión y para todos los días de su vida le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga con la esencia que tanto la caracteriza, sencilla, fresca y transparente en su forma de ser, una mujer que le sonríe siempre a la vida.

Siempre atenta a las necesidades de los demás y con una espléndida sonrisa, vemos a NICOLE RÍOS HERNÁNDEZ, en cualquiera de sus facetas.

Una mujer muy impetuosa, y con muchas ganas de salir adelante es la NATALIE CÁRDENAS MEDINA, sin duda una mujer, con grandes cualidades y muy linda tanto interiormente como en lo exterior, además de todo ello es una mujer tenaz, sabe a dónde quiere llegar y lucha para conseguirlo, esta semana recibe una felicitación puesto que este dos de febrero estará celebran su cumpleaños.

El buen corazón de un niño es indescriptible, es quizás lo más bello que existe, EMILIANO QUEZADA SOTO, quien además de tener una gran nobleza, goza de una simpatía inigualable, está rodeado de mucho amor y es tal vez por ello que el siempre tendrá un abrazo y una linda sonrisa para quien estima.

Ahora llega el momento de coronar a RAQUEL OLÁGUEZ CARDOZA como la chica más simpática de Santiago, es perseguida por una innumerable lista de admiradores y no es para menos con ese par de ojos y esa sonrisa de ángel, además de todo es una chica súper sencilla y con grandes valores.

Un gran saludo para la encantadora MELANIE CARRASCO AVITIA, ya que sin duda alguna es una señorita con una gran simpatía y alegría, quien con el paso de los días se convierte en una hermosa rosa que está floreciendo.

GRECIA DÍAZ VALENCIA, es una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

Mujeres como la joven ANA MARÍA TORRES SALAS, madre de familia la cual sigue esforzándose día a día por ser alguien mejor, llena de experiencias y vivencias que enriquecen sus anécdotas vividas, siempre tiene tiempo para un buen consejo a sus amigos… ¡realmente admirable!

OSVALDO VALENCIA RÍOS recibe una felicitación muy especial, ya que este veintitrés de enero, este gran hombre que un excelente amigo, estará compartiendo con sus seres queridos un año más, en el que ha adquirido experiencia de vida, por lo que le deseamos muchísimas felicidades en su cumpleaños, esperando que siga disfrutando de la vida como hasta hoy y llegue a la cima de sus sueños.

Una chica que gusta de una vida plena en compañía del pilar más importante en su vida que es su familia, es DIANA MERAZ DOMÍNGUEZ, ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria. ¡Enhorabuena por ella y esperamos que siga así!

VALERIA CARDOZA AVITIA, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa.

KARINA RODRÍGUEZ MELERO con el título de la chica más carismática de la semana, así es, esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

Otro exponente de la belleza pinolera es nada menos que ALONDRA GONZÁLEZ LUNA, una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos.

Una chica con mucho temple es la guapa REGINA BARRAZA, una joven encantadora con una mirada que despliega felicidad y a su vez es misterio, esta chica demuestra con el paso de los días, la madera de la que está hecha, con grandes valores morales y familiares, dando siempre lo mejor de ella, dejando por supuesto su esencia en lo que hace.

Una felicitación para MARISOL ESTRADA NÚÑEZ, quien en este diecinueve de enero, estará de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que se la pase de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, tenaz sencilla y luchadora.

LILIANA MEJÍA SOTO se une esta semana a este atole de pinole, como la de la sonrisa más bella, además de deleitar el género masculino con su belleza, su sonrisa es la mejor carta de presentación que tiene.

DANNY CARDIEL FLORES, es portadora de una gran belleza, y con mucha personalidad, atrapando la atención de algunos chicos, porque una jovencita con mucha coquetería nata y una espléndida sonrisa, que muestra la belleza de su alma.

Una chica que desvía la mirada masculina por su espectacular belleza y su gran carisma es AMÉRICA HERRERA, una mujer en toda la extensión de la palabra, llena de energía, sueños e ilusiones, de gran personalidad, dejando ver su mayor atractivo a la hora de sonreírle al mundo.

El chavo que se lleva el título del más carismático de esta semana es ARIEL CARRIZALES ORTEGA, un joven con muchas inquietudes pero con grandes valores familiares, que por esto y más a muchas se les desvía la mirada cuando pasa.

XIMENA VÁZQUEZ GALLEGOS, es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de sí misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma, por lo cual recibe un gran saludo de un amigo que la quiere mucho y le desea éxito en su vida.

Quien estará de manteles largos es DAVID RODRÍGUEZ CASAS, ya que este veinticuatro de enero celebrará su cumpleaños, siendo un verdadero amigo, siempre atento y leal a quienes tiene a su lado, dispuesto a entregar todo por ayudar a los demás; un alma pura y sincera es difícil de encontrar, sin embargo hay quienes sin el mínimo esfuerzo como él logran dar la paz que esta alma puede brindar.

Hemos descubierto en la guapa VANESSA GURROLA JIMÉNEZ a una chica muy dedicada, un poco intensa pero muy decidida en sus propósitos, siempre al cien con las pilas bien puestas, dando muestras a cada paso de sus capacidades.

DALIA CENICEROS ROCHA, es una joven muy linda de una dulce mirada, a pesar de su carta edad ha demostrado ser una mujer muy inteligente y sencilla, capaz de contagiar de alegría a todos, por su simpatía y carisma.

IVONNE SALAZAR B. es una muestra clara de lo que es una joven guapa y sincera, llena de energía, con gran calidez como persona, sin duda alguna son una chica que gusta de la diversión sana.

Ser una pareja, consiste en abrir tu corazón por entero, es querer ofrecer lo mejor de uno mismo, es tener una frase de perdón y una sonrisa de corazón, por eso se vive en paz y armonía y son felices, si no pregúntenle a CÉSAR CONTRERAS Y VERÓNICA FAVELA, quienes con ya algún tiempo de feliz relación, aún se les puede ver muy enamorados, con el paso de los días se les ve más todavía.

Otro exponente de la belleza santiaguera es la señorita BERENICE HEREDIA RESÉNDIZ, quien rompe con el tabú de que la belleza y la inteligencia no van de la mano, esta afortunada señorita es poseedora de estas dos grandes cualidades, resaltándose mucho más su belleza.

Y hablando de mujeres con gran personalidad y deseosas de salir adelante, esta semana reconocemos el esfuerzo, dedicación y entrega que se encuentra poniendo la guapa LIZETH GONZÁLEZ ARREDONDO quien en poco tiempo ha ido escalando a grandes pasos la cumbre del éxito. ¡Muchas felicidades!

JAZMÍN PEREDA SÁNCHEZ, es una joven de gran carácter y personalidad, que conjuntado con su belleza, se hace dinamita pura, pero sin embargo hay que resaltar algunas de sus cualidades que la hacen ser una mujer interesante: es decidida, aventurera, con metas, inteligente, sencilla, simpática, una excelente amiga, etc., etc., así que en pocas palabras es todo un estuche de monerías, y una gran mujer.

Una de mujer muy entusiasta, con gran energía, sumamente intensa en su personalidad y llena de vida es ESMERALDA QUINTERO MADRIGAL, una guapa señorita muy dedicada en todos los aspectos de su vida, a quien podemos ver siempre muy alegre compartiendo sus logros y malos momentos con sus amigos y su familia, demostrando la calidad de mujer que es a pesar de su corta edad.

GABRIELA URBINA CORRUJEDO estará de manteles largos este veintitrés de enero, al cumplir un añito más de vida, por lo que le deseamos en su cumpleaños que tenga siempre presente, momentos especiales, llenos de alegría y sobre todo que celebre que tiene un año más de vida, porque la vida es bella, y que no interesa cuántos cumpla, lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo que pone a esta fecha tan especial y a todos los días de su vida.

VICTORIA SALAZAR es otro exponente de la belleza santiaguera, una jovencita de quien podemos decir que es muy dedicada en su escuela, con metas y con toda una vida por delante para cumplirlas.

Una de las flores más bella del municipio es MARLENE HURTADO L., carisma y sencillez son algunos de los tantos atributos que tiene esta guapa mujer, además de ello, sumamente encantadora.

ESTEFANÍA CEPEDA CHAPARRO, es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de sí misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tú y yo tenemos una cita para seguir conociendo más de los secretos más profundos del atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica: yessyflores140787@gmail.com , …gracias por ser parte de este atole de pinole.

Foto: Yesenia Berenice Flores | El Sol de Durango

La próxima semana estará llena de amor por todos lados, por la fecha que se aproxima ya que amor siempre existe, no olvides decir lo que sientes en el momento que lo sientas, nadie sabe qué puede pasar mañana.

Recuerda: Vivamos la vida con alegría, porque a pesar de las frustraciones siempre nos quedará la esperanza de que algún día podamos lograr lo que tanto añoramos, las cosas tienen soluciones, pero hay que ser pacientes. Y si vemos que pese a todo esfuerzo que hagamos hay cosas que no logramos y por los que no podemos hacer nada, no vale la pena vivir en angustia y amargura por ello. Mejor dejemos esos sueños o pretensiones y disfrutemos de lo que sí está a nuestro alcance.