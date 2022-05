Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo.(OEM).- ¡ Que tal queridos lectores!, así es una semana mas con todos ustedes, y con todo el cariño del mundo les mando un cordial saludo.

Mandamos una felicitación con mucho cariño para la señorita JATZENI MARTINEZ LEYVA, una guapa mujer, para la cual el este veintidós de mayo, fue una fecha súper especial, ya que cumplió un año más y con ello llego un año con en el que tendrá nuevas oportunidades para que sus deseos y sueños se cumplan y disfrute de las experiencias que le presenta la vida día con día, muchas felicidades a esta guapa y emprendedora mujer, que se destaca en su faceta de mamá.

Una chica con mucho temple es la guapa LILIANA MEJORADO SOTO, una joven encantadora con una mirada que despliega felicidad y a su vez es misterio, esta chica demuestra con el paso de los días, la madera de la que esta echa, con grandes valores morales y familiares, dando siempre lo mejor de ella, dejando por supuesto su esencia en lo que hace.

KENDRA SALAZAR NEVAREZ, es una jovencita, muy dedicada a sus estudios y lo demuestra día con día, siendo una alumna excelente, más que claro es que también es una gran hija, teniendo orgullosa a su madre, por cada uno de sus logros.

El titulo de la señorita simpatía de esta semana es para la MARCELA ARREDONDO GARCIA, una mujer muy autentica y positiva, siempre se le ve muy contenta por la vida, esperando que no pierda esa humildad que la caracteriza le deseamos lo mejor del Mundo

Un año queda atrás, dándole la bienvenida a otro más en la vida de la guapa DANIELA VILLANUEVA CONTRERAS, este veinticinco de mayo , esta hermosa señorita celebro su cumpleaños, deseándole que sus sueños jamás desaparezcan, que sigan tan vivos como hasta hoy, que consiga sus metas y que su belleza nunca termine, porque es una mujer muy linda en todos los sentidos.

Una de las flores más bella del municipio es VALERIA OROZCO QUIÑONES carisma y sencillez son algunos de los tantos atributos que tiene esta guapa mujer, además de ello, sumamente encantadora.

La guapa Danna Isabel Quiñones Flores, celebró sus 18 años de vida / Foto: cortesía | Danna Isabel Quiñones Flores

Una felicitación para la señorita MARIANA BURCIAGA VILLA, quien en este veintiocho de mayo, estará de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que se la pase de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, tenaz sencilla y luchadora.

La vida es bella, no debe de ser interés cuantos años cumple una persona, lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo con el que ha vivido y compartido su vida con los seres que se ama, disfrutándola y aprovechándola al máximo cada día sobre la tierra del apapacho y la compañía de su familia, una felicitación con mucho cariño para, la guapa IVONNE BARRAZA CARDIEL, ya que este treinta de mayo, esta belleza de mujer celebra un año más de vida; una guapa señorita a la que hoy por hoy la podemos observar más que feliz, mostrando que es una mujer de empuje, muchas felicidades!!!

MARISOL GALINDO ALDERETE es una hermosa señorita, puesto que este veintinueve de mayo estará celebrando un año más de vida, un año en el que se ha llenado de experiencias, buenas y malas, pero que al final de cuentas la han hecho una mejor persona, una mujer de carácter y decisión.

RENATA CHAIDEZ PEÑA, es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de sí misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, es hoy en día una de las y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

Llega el momento de conocer quién es la chica más guapa, y linda de Santiago, esta semana ALMNDRA TORRES QUEZADA, es quien se lleva el título, una mujer de innumerables cualidades, tanto personales como físicas; una mujer que sin duda es ejemplo para algunas, por su tenacidad y deseos de salir adelante tanto por ella como por su razón de vida, que es su familia y sinceramente cuando esta junto a ella luce más hermosa, quizás por el brillo de sus y esa sonrisa tan sincera de amor puro.

La guapa ESMERALDA VALLES CARRASCO es una jovencita llena de ambiciones, que siempre consigue lo que quiere gracias a su esfuerzo y que es muy convincente en todo lo que hace, siempre la podemos ver con una gran sonrisa que contagia toda esa alegría que la caracteriza

Una felicitación por su cumpleaños para JAMIN SAMANIEGO REYES razón por la cual recibe un gran abrazo ya que en días próximos dará gracias a Dios, para la dicha de un año más en compañía de sus seres queridos, esperando que en cada paso que de quede una huella y que siga siendo tan alegre y lleno de vida como hasta hoy.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita ALISSON VARGAS, es poseedora de estas y más cualidades.

La joven KEYLA LOPEZ GALLEGOS, tiene un sinfín de cualidades, pero lo que más la distingue es que sabe ser amiga, a pesar de su corta edad a demostrado a amigos y familiares, que en todo momento pueden confiar en ella, porque su lealtad es una de sus mejores armas, aunado a su sencillez, carisma y todo el amor que tiene para dar.

Una mujer única, que tiene claras sus aspiraciones en la vida y que lucha por conseguir sus metas, que contagia su paz interior, una mujer inteligente, dedicada, dulce, tierna , es LESLIE CORRAL MEDINA la cual estará de manteles largos este veintinueve de mayo esperando que tenga toda una vida llena de éxitos, teniendo presente que la vida es bella y que lo que realmente importa en ella no.

XIMENA HERRERA GUTIERREZ, es una jovencita de gran sencillez y tenacidad, estimada por muchos por su invaluable presencia y sus sentimientos, por lo que esta semana la reconocemos con una de las mujeres más bellas en todos los sentidos.

Una señorita bastante intrépida y con mucho que dar es AYMAR SOLIS GONZALEZ, una chica muy dedicada a sus estudios, llena de vida y ganas de aprender y ser mejor cada día, la podemos observar dejándolo todo en el salón de clases.

El pequeño Dante Salazar Villareal, recibió el sacramento del bautismo, acompañado de sus padres Nubia y Samuel / Foto: cortesía | Familia Salazar Villareal

La señorita ALONDRA LOPEZ CHAVARRIA, una joven mujer siempre esta activa, buscando dar lo mejor de sí misma en cada una de las actividades que lleva a cabo, actualmente la podemos ver esforzándose al máximo y con una gran sonrisa como estudiante.

Santiago Papasquiaro, es reconocido por ser tierra donde la belleza de la mujer es excepcional, lugar donde las mujeres son hermosas cual ramo de rosas NAOMY HURTADO NAVARRO, es sin duda un gran exponente de esta belleza hermosas de sentimientos y muy guapa físicamente, es una rosa que está floreciendo día con día.

Una jovencita que a pesar de su corta edad, anda rompiendo corazones es la señorita MELISSA OCHOA ALEMAN, una guapa jovencita que es muy dedicada a sus estudios y es una chica llena de cualidades que la hacen lucir radiante por su delicada sencillez

Este veintiocho de mayo la señorita NOHEMI DIAZ AYALA, estuvo de manteles largos, ya que un día como hoy, hace unos cuantos años vio por primera vez la luz de la vida, una joven y hermosa mujer a quien le deseamos lo suficiente en la vida, esperando que en este día tan especial para ella, lo disfrute en compañía de aquellos que aprecia y la hagan pasar unos bellos momentos.

La chica más guapa de esta semana es EVELYN RODRIGUEZ RIVERA, una joven que cuenta con una gran belleza en todos los sentidos , pero además de ellos es una jovencita muy madura que tiene bien definido lo que quiere, y estamos seguros que lo va a lograr, además de todo es una chava súper entregada y apasionada por conseguir sus sueños.

SUGEY VALVERDE TERRAZAS es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa

Lastimosamente llega el momento de despedirnos, pero solo por unos días, por que la próxima semana tu y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, por que es hecho por ti y para ti, no lo olvides si quieres ser parte de este atole de pinole y compartir los mas deliciosos secretos comunícate vía electrónica a: yessyflores140787@gmail.com, me despido de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor esta semana, que estén llenos de salud y de mucho amor y por supuesto se cuiden mucho y cuiden de sus familias.

RECUERDA: ¡Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar!