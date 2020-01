Brillitos sociales de Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO, Dgo. (OEM).- Hola a todos ustedes nuestros queridos y consentidos amigos, si en el año viejo no hemos podido lograr nuestras metas, nada perdemos con volver a intentarlo. Que la desilusión no nos quite las ganas de luchar por lo que nos proponemos.

“…Deja que tu corazón se llene de la magia que nos traen los niños…”.

Le damos la bienvenida a este mundo a donde llegó a compartir con todos nosotros el milagro de la vida, regalo que le concedió el Creador a la dulce Aliah, quien es la segunda heredera de la feliz pareja que forman Ceyma Fernanda Orozco Becerra y José Alberto Morales Ibarra, quienes se encuentran felices e ilusionados al igual que la pequeña Ashley con la llegada de su hermanita quien es un todo un encanto y preciosura al igual que ella.

Tan linda nenita quien se encuentra en perfecto estado de salud, vio la luz primera en la clínica del IMSS de esta ciudad el día 2, en donde tanto ella como su mamita recibió todas las atenciones por parte del personal médico y enfermeras de esta institución.

“…Cuando el resplandor del último rayo de sol se oculte tras el horizonte, cuando escuches sonar las notas de un vals, cuando veas una lágrima en los ojos, de quienes te vieron nacer, y una sonrisa en los labios de quienes te acompañaron a crecer, sabrás que estás festejando tus Quince Años…”.

SE VIO RADIANTE y lució preciosa la jovencita Paola Sarahy Serrano Galindo, al celebrar rodeada de todos los seres que la aman sus maravillosos quince años de vida con una misa de Acción de Gracias muy emotiva en el templo de San Antonio de Padua y más tarde con una amena y elegante recepción en el Salón “Ayalin”, contando con la dulce compañía en todo momento de sus orgullosos papás Julieta Galindo Valdez y Luis Enrique Serrano Alvarado, así como sus padrinos María Mercedes Serrano Alvarado y Armando García, quienes felices compartieron momentos inolvidables con la festejada.

“…Toma mi mano y caminemos por ahí, de por vida…”.

CON LA DULZURA del más puro amor y radiantes de felicidad caminaron los enamorado hasta el altar en donde con la bendición de Dios unieron sus destinos la guapa Pamela Carrillo Vargas y Luis Ángel Pacheco García, en un emotivo ritual religioso que dirigió el sacerdote Luis Rubén de la Torre, quien dedicó el más hermoso mensaje a los contrayentes que tomaron la decisión de recorrer juntos la senda de la vida, formar un hogar y una nueva familia.

Al término de la ceremonia durante la cual estuvieron acompañados por sus respectivos padres, padrinos e invitados se trasladaron a la finca Rodríguez, donde tuvo lugar la elegante recepción para celebrar este precioso y especial acontecimiento en donde los novios en todo momento lucieron en el brillo especial de sus miradas y sonrisas su gran amor.

“…Ya es la hora, el mundo te empuja a vivir, el mañana depende de ti…”.

PRECIOSA LUCIÓ la frescura de su juventud y con la alegría de celebrar feliz su aniversario de vida número quince, Anahí Serrano, en una hermosa actitud de agradecimiento al Altísimo se presentó en el templo de San Antonio de Padua en donde escuchó muy emocionada al sacerdote que dedicó unas bonitas palabras para ella y sus familiares que la acompañaron, especialmente su mamá Ángela Serrano y sus padrinos, quienes tras una cabalgata por la ciudad arribaron al Salón Ejidal en donde se celebró tan lindo e inolvidable acontecimiento.

“...Por un Feliz Año Nuevo lleno de cosas buenas…”.

MÁS Y MÁS saluditos sabrosos como el ponche y azucarados como los buñuelos para una linda e inolvidable amiga a la que queremos mucho, la doctora María Luisa Luna y a su hijo, se los enviamos hasta la ciudad de Durango.

“…Aunque ya sientan que quieren volar con sus propias alas, recuerden y nunca olviden que hoy y como siempre estarán a su lado sus seres queridos para apoyarlas en su vida…”.

HERMOSAS LAS JOVENCITAS Karol Parada Rodríguez y Liz Breceda Rodríguez muy emocionadas caminaron hasta el altar en la parroquia de San Pedro Apóstol en Nombre de Dios en días pasados, para postrarse ante el Altísimo y agradecerle con todo su corazón por permitirles llegar a la edad de las ilusiones y celebrarlo con alegría con todos sus seres queridos y amistades con una linda y elegante recepción en el Salón “Las Alamedas”, en donde sus invitados alzaron las copas para brindar por su felicidad.

A su lado estuvieron siempre sus orgullosos Anay Rodríguez Loera y Alonso Parada Rueda, Yasmín Rodríguez Loera y Laureano Breceda Batres, así como sus padrinos María Tinoco y Julio Parada Oliveros, Jorge Breceda Batres y Tomasa Barbosa.

“…Una luna de queso, para dos por favor…”.

NO CABE DUDA que son la pareja perfecta de enamorados en esta ciudad Orlando Calzada Rivera y su guapa esposa Karina Esnelia Esparza Hernández, quienes en su círculo social son muy apreciados y con alegría disfrutan la amistad y la vida.

“…Todo merece la pena si te hace sonreir…”.

DOS HERMOSOS y felices añitos de vida cumplió en días pasados la encantadora muñequita Laritza Monserrat Varelas, por lo que su familia y en especial su consentidora abuelita Lulú Norton echó toda la casa por la ventana para celebrarle este gran acontecimiento con una linda y divertida fiesta infantil lo cual sucedió en la ciudad de Denver, Colorado.

“…Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio…y coincidir…”.

SIN REMEDIO, el romance arrollador del siglo en Nombre de Dios es el que nos presumen Roberto Díaz y la guapísima Wendy F. Páez.

“Qué buen motivo el de tu cumpleaños para agradecerle a Dios porque existes, porque naciste; te deseamos toda la felicidad del mundo y que cumplas muchísimos años más siempre prima, con el amor de tu familia”.

GUAPÍSIMA LUCIÓ Gloria Nájera Reyes al cerrar el 2019 con su fiesta de cumpleaños, el cual fue el pasado 27 de diciembre y lo celebró feliz entre abrazos y apapachos de su enamorado eterno y consentidor esposo Gilberto Flores en la ciudad de Dallas, Texas, en donde sus hijos no se quedaron atrás y la colmaron de cariño y de lindos detalles.

EMOCIONADA LA guapa Nayara Gómez recibió el Año Nuevo celebrando también su feliz cumpleaños con la dulce compañía y felicitaciones de todos sus seres queridos que no han parado de consentirla.

“…Hoy comienza otra etapa, otros caminos, otros sueños… Atrás quedaron imborrables recuerdos y se forjarán otros… Hoy la fantasía se hace realidad…”.

CONVERTIDA EN TODA una belleza celebró sus dulces dieciséis con una misa de Acción de Gracias en el templo de San Antonio de Padua la encantadora jovencita Alejandra Ibarra Solís, quien posteriormente para festejar con todos sus seres queridos se dirigió a la finca Rodríguez presidiendo una cabalgata que fue parte de la celebración de este gran día que fue simplemente inolvidable y siempre rodeada del inmenso amor, felicitaciones y buenos deseos de sus papás Lorena Solís Duéñez y Anselmo Ibarra Torres, así como familiares y amigos.

“De todas mis definiciones, eres la única que llevo escrita donde no se puede borrar”.

