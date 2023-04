La espigada Briseida Ayala López, de 27 años de edad, licenciada en nutrición egresada de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), ya es oficialmente Mexicana Universal Durango 2023 y será quien represente a la entidad en el certamen nacional próximo a realizarse.

Ella recibió con gran beneplácito la noticia de su nombramiento, debido a que quien fuera coronada hace algunos meses declinó a la banda y corona y afirma que lo hará lo mejor posible a su arribo a la concentración nacional, para ello cuenta con el apoyo de sus padres, María Elena López y Víctor Manuel Ayala, además de sus hermanos Melissa Ayala y Uriel Ayala.

Briseida Ayala López ya es Mexicana Universal Durango 2023 / Foto: cortesía | Mexicana Universal

Dijo, "me siento muy contenta, en la vida hay que aprovechar las oportunidades, sobre todo cuando se está dando de manera favorecedora para que se materialicen tus metas. Estoy consciente que el representar a mi estado es una gran responsabilidad, pero confío en que haré un buen papel”.

La entusiasta joven afirmó que sus colores favoritos con el negro y naranja, en cuanto a sus gustos por la comida dice que sus preferidos son los mariscos, su película favorita es “The Great Showman”, el actor que más le gusta es Tenoch Huerta, a la cantante que más admira es Yuridia y su música favorita es el pop, el deporte que más le agrada es el volibol.

Su libro favorito es “Hábitos Anómicos” del escritor James Clear, ya que habla de cómo podemos ser nuestra mejor versión cambiando nuestros hábitos.

En cuanto a la cinta que más le gusta, afirmó que “The Greatest Showman, es mi película favorita por el mensaje que habla sobre la igualdad entre amor propio, los derechos de las personas, además de el soundtrack con canciones hermosas de empoderamiento y reflexión”.

Sobre los concursos de belleza, Briseida afirma que “los certámenes de belleza han influido mucho en mi persona, de pequeña era insegura, la complexión de mi cuerpo y estatura me acomplejaba, prefería pasar desapercibida, todo eso cambio cuando entré a mi primer certamen, la adrenalina de estar en el escenario, la emoción de ganar me llenó de seguridad. Con el paso del tiempo los certámenes han evolucionado y el que busquen a una mujer integral, que genere un impacto en la sociedad fue lo que me motivó para volver a participar. Ya que los certámenes son una plataforma que nos ayuda a las mujeres a cumplir con nuestros objetivos y no solo a las candidatas sino que también a su equipo de trabajo, al estado y su gente”.

Sobre su preparación afirma que debe ser integral “desde la cuestión física a lo espiritual e intelectual. El equipo de trabajo con el que cuento me está apoyando con plan nutricional, coach de entrenamiento, tratamientos estéticos, clases de pasarela, oratoria, presencia escénica, estás son solo algunas de las actividades que realizaré que me ayudarán en la preparación rumbo al nacional”.

Dijo que el papel que juegan sus amigos en su vida “son realmente importantes, son mi red de apoyo, las primeras personas en creer en mí y en mi potencial. Sin la presencia de mis amigos la vida no sería igual, sería más triste y difícil. En ellos encuentro un consejo, un abrazo, alegría, muchos momentos que se quedarán en mi memoria por siempre. Por lo cual estoy realmente agradecida de tener a excelentes personas a mi alrededor”, concluyó.