La Federación de Terapias Complementarias y Quiropraxia del Estado de Durango A.C., celebró el Día Mundial de la Quiropraxia, (el 18 de septiembre), reunión que fue organizada por el presidente de dicha asociación, Mario René Del Río Martínez, quien convocó al gremio en mención para disfrutar de una exquisita comida, entre amigos.

Además forman esta mesa directiva, C. Adela García Melo, como tesorera, asimismo el C. Jesús Mathey, quien es el coordinador de eventos; la licenciada Jacqueline Carreón Lugo, ella es la coordinadora de comunicación; en cambio el C. Mario René Del Río Frías y la C. Aracely Palacios, son de enlaces deportivos; David E. Carranza, es el coordinador de imagen, la T.C.H. Iliana Leyva Flores, es la coordinadora de mesa directiva.

Celebraron el Día Mundial de la Quiropraxia en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Dicha federación se encuentran ubicada en calle Miguel de Cervantes Norte exterior 227 interior 11 zona centro.

La misión de este gremio dedicado a la Quiropraxia, es dar a conocer y enseñar a la sociedad duranguense acerca del uso y de los beneficios de las medicinas alternativas como método para mejorar su calidad de vida.

Cabe mencionar que la visión de esta federación es ser un organismo referente en nuestro estado para instituciones públicas y privadas, así como a las universidades para agrupar, capacitar y certificar a los profesionales de las medicinas alternativas, donde ya se cuenta con 50 miembros activos.

Pero ¿en qué consiste la quiropraxia?, la Quiropraxia es una profesión sanitaria vinculada con el diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético, mediante la utilización de técnicas manuales para la corrección de subluxaciones en la columna vertebral que afectan el funcionamiento del sistema nervioso.









El origen de la Quiropraxia

Esta práctica fue establecida por Daniel D. Palmer en el año 1895, basada en la aplicación de técnicas para la alineación de las vértebras de la columna vertebral y huesos del cráneo, para mantener la salud del sistema nervioso.

La columna vertebral está compuesta por 33 huesos móviles denominadas vértebras. Cuando una o más vértebras pierden su posición habitual o movilidad se origina una subluxación, comprimiendo el nervio que atraviesa la vértebra.

Algunos de los beneficios de la Quiropraxia son: